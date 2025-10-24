Figyelmeztető előrejelzés: durva, ami jön!

A HungaroMet oldala figyelmeztető előrejelzést adott ki az egész országra. Felhívják a figyelmet az erős széllökésekre, ami vármegyénket is érinti. Az Észak-Alföld térségében viharossá fokozódik a nyugatias irányú szél. A legerősebb lökések többnyire 60-80 km/h között alakulhatnak. Délután fokozatosan veszít erejéből a légmozgás, este inkább már csak élénk lökések fordulhatnak elő ezeken a területeken is.

Figyelmeztető előrejelzés: heves széllökések várhatóak és a csapadék sem zárható ki. Fotó: HungaroMet

Péntek délután a délnyugati határvidék fölé kis eséllyel besodródhat egy-egy zivatar, melyet átmeneti szélerősödés, jégdara kísérhet. Szombaton már nagyobb eséllyel alakulhatnak ki zivatarok, viszont térbeli előfordulásukban van némi bizonytalanság, északabbra sem zárható ki teljesen előfordulásuk. A cellákat intenzív csapadék, apró szemű jég, illetve szélerősödés kísérheti - számol be a HungaroMet oldala.