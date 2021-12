Miközben a Nemzeti Nyomozó Iroda tegnap összevonta a mérgező fűszerpaprika ügyében indított Bács-Kiskun megyei és budapesti nyomozást, egyre tovább gyűrűzik az ügy negatív hatása.



Az eset kapcsán hátrányosan érintett gyártók és forgalmazók közül elsőként a kecskeméti UNIVER Rt. helyezte kilátásba milliárdos értékű kártérítési per indítását az ÁNTSZ ellen, miután a közegészségügyi szervezet a cég termékeit is a veszélyesek közé sorolta. Később tévedését elismerte.



A hasonló esetek elkerülése, a fogyasztók hiteles tájékoztatása, a hazai előállítók és forgalmazók pozíciójának védelme érdekében és a hisztériakeltés elkerülésére, tegnap felajánlotta segítségét az Országos Fűszerpaprika Terméktanács.



Az összevont rendőrségi nyomozás ártalmas közfogyasztási cikkel való visszaélés, illetőleg a fogyasztók megtévesztésének vétsége ügyében folyik ismeretlen tettes ellen. A nyomozócsoport soron kívüli eljárás keretében vizsgálja, hogy mely cégek, milyen körülmények között, milyen mennyiségű toxikus anyagot tartalmazó fűszerpaprikát hoztak be. Az eddigiek szerint gondatlan elkövetés történt, az importőrök nem voltak tudatában a mérgező anyagnak.