A legjobban bevált programok előkelő listájára javasolják a brüsszeli illetékesek a magyar kis- és középvállalkozói hiteltámogatás módszerét. Az uniós szép szavak megtisztelők, de a valódi elismerést az jelenti, hogy a Széchenyi-kártya iránti érdeklődés hónapról hónapra újabb és újabb rekordokat dönt. Jelenleg átlagosan 150 igénylést fogadnak a bankok. Szeptemberben összesen 2931, október 15-ig pedig 1640 kérelmet nyújtottak be. Az eddig kiadott kártyák száma 21600, elbírálásra vár 2300.

Mára az egy kártyára jutó átlagos hitelkeret elérte a 4,6 millió forintot. Ez a tízmilliós plafon júliusi bevezetése előtt még csak 3,6 millió volt. A tízmil-

liós kártya népszerűségét jelzi, hogy az igénylések 30 százalékát erre adják be. Az ötmilliós kártya iránt is változatlanul nagy a kereslet, tehát az ennél kisebbek iránt csökkent az igény. A konstrukció a 3 százalékos állami kamattámogatás miatt a legolcsóbb vállalkozói hitelforma.