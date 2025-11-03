Hozta a kötelezőt a Zengő Alföld az NB II.-ben

A Zengő Alföld Orosházi KA egymás után az ötödik győzelmét könyvelhette el a bajnokságban.

Támadásban a kék mezes Zengő Alföld Orosházi KA csapata

Fotó: Bohus Krisztián

A jó védekezés volt a kulcs a Zengő Alföld győzelmében

Zengő Alföld Orosházi KA–Vecsési SE 32–22 (16–8)

NB II.-es kézilabda-mérkőzés. Női. Orosháza, 150 néző. Vezette: Szalay, Tóbiás.

Orosháza: Madera-Domokos C. – Pécsi 4, Polics 3, Zavaczki 11 (4), Patyi 2, Vámosi 1, Leczkési 2. Csere: Antal (kapus), Kecskeméti 1, Bíró 1, Csernyeczki, Jáhn 3, Janó 1, Andrékó, Bedron 3 (1), Horváth. Edző: Papp László. A Vecsés legjobb góllövői: Farkas 4, Czudor 3, Sipos 3. Kiállítások: 10 perc, ill. 10 perc. Hétméteresek: 5/5, ill. 1/1.

Papp László: – Az első félidőben a védekezésünk kifejezetten tetszett, ami mellé remek kapusteljesítmény is párosult. Szünet után sajnos elfogytunk a kapuban, a védekezést sem tudtuk ugyanazon a szinten tartani, és egy kisebb hullámvölgybe is kerültünk. A végére azonban feljavult a helyzetkihasználásunk és visszaállt a rend a pályán.

Szarvasi NKK–Kecskeméti NK 22–32 (13–16)

NB II, női. Szarvas, 80 néző. Vezette: Grézló, Miklós.

Szarvas: Skorka – Trnyik 2 (2), Urbaniczki 4, Tasgyik 3, Nyerges, Majoros 10 (5), Pétervári 1. Csere: Bakró (kapus), Szöllősi 1, Jani 1, Barna, Száva, Benke, Csillik, Kiss F. Edző: Kaliczka László. A Kecskemét legjobb dobója: Moharos 7.

Kiállítások: 10, ill. 14 perc+Hirman Milla kizárva. Hétméteresek: 8/7, ill. 6/5.

Kaliczka László: – Nagyon sokáig tartottuk a lépést egy, a tabellán jóval előrébb álló csapat ellen. Aztán sajnos kifogyott a benzin a tankból, győzött a hosszabb kispad. Remélem, hogy ezt a játékot a közeljövőben pontokra tudjuk majd váltani.

A 6. fordulóban még október 19-én lejátszott Kispest NKK–CZ-Gyulasport NKft. mérkőzés pályán elért eredményét (19–26) az MKSZ Versenybizottsága egy játékos jogosulatlan szerepeltetése (a sportorvosi igazolás hiánya) annulálta és 10–0-s eredménnyel a hazai csapat javára jóváírta.

A D csoport állása

1. Kispest 12 pont (6 mérkőzés), 2. Zengő Alföld Orosházi KA 10 (207–135, 6), 3. Kecskemét 10 (208–160, 6), 4. Inárcs-Örkény 10 (205–178, 6), 5. Tisza Volán 8 (205–190, 6), 6. Gyula 8 (194–185, 7), 7. Algyő 8 (195–189, 6), 8. Vecsés 6 (6), 9. Mezőtúr 4 (219–237, 7), 10. Szarvas 4 (166–202, 6), 11. Nemesnádudvar 4 (159–200, 6), 12. Gyál 2 (6), 13. K. Szeged SE 0 (153–198, 6), 14. Alsónémedi (157–243, 6).