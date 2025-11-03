november 3., hétfő

Győző névnap

20°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

55 perce

Hozta a kötelezőt a Zengő Alföld az NB II.-ben

Címkék#kézilabda#Szarvas#NB II#középmezőny#győzelem

A válogatott szünet miatt csak a nőknél rendeztek bajnoki fordulót a kézilabda NB II.-ben. A bajnoki címre hajtó Zengő Alföld Orosházi KA biztosan vette az akadályt a középmezőnyhöz tartozó Vecsés ellen, a Szarvas ugyanakkor veszített az esélyesebb Kecskemét ellen.

Gajdács Pál

A Zengő Alföld Orosházi KA egymás után az ötödik győzelmét könyvelhette el a bajnokságban. 

Zengő Alföld
Támadásban a kék mezes Zengő Alföld Orosházi KA csapata
Fotó: Bohus Krisztián

A jó védekezés volt a kulcs a Zengő Alföld győzelmében

Zengő Alföld Orosházi KA–Vecsési SE 32–22 (16–8) 

NB II.-es kézilabda-mérkőzés. Női. Orosháza, 150 néző. Vezette: Szalay, Tóbiás. 

Orosháza: Madera-Domokos C. – Pécsi 4, Polics 3, Zavaczki 11 (4), Patyi 2, Vámosi 1, Leczkési 2. Csere: Antal (kapus), Kecskeméti 1, Bíró 1, Csernyeczki, Jáhn 3, Janó 1, Andrékó, Bedron 3 (1), Horváth. Edző: Papp László. A Vecsés legjobb góllövői: Farkas 4, Czudor 3, Sipos 3. Kiállítások: 10 perc, ill. 10 perc. Hétméteresek: 5/5, ill. 1/1. 

Papp László: – Az első félidőben a védekezésünk kifejezetten tetszett, ami mellé remek kapusteljesítmény is párosult. Szünet után sajnos elfogytunk a kapuban, a védekezést sem tudtuk ugyanazon a szinten tartani, és egy kisebb hullámvölgybe is kerültünk. A végére azonban feljavult a helyzetkihasználásunk és visszaállt a rend a pályán. 

Szarvasi NKK–Kecskeméti NK 22–32 (13–16) 

NB II, női. Szarvas, 80 néző. Vezette: Grézló, Miklós. 

Szarvas: Skorka – Trnyik 2 (2), Urbaniczki 4, Tasgyik 3, Nyerges, Majoros 10 (5), Pétervári 1. Csere: Bakró (kapus), Szöllősi 1, Jani 1, Barna, Száva, Benke, Csillik, Kiss F. Edző: Kaliczka László. A Kecskemét legjobb dobója: Moharos 7. 

Kiállítások: 10, ill. 14 perc+Hirman Milla kizárva. Hétméteresek: 8/7, ill. 6/5. 

Kaliczka László: – Nagyon sokáig tartottuk a lépést egy, a tabellán jóval előrébb álló csapat ellen. Aztán sajnos kifogyott a benzin a tankból, győzött a hosszabb kispad. Remélem, hogy ezt a játékot a közeljövőben pontokra tudjuk majd váltani. 

A 6. fordulóban még október 19-én lejátszott Kispest NKK–CZ-Gyulasport NKft. mérkőzés pályán elért eredményét (19–26) az MKSZ Versenybizottsága egy játékos jogosulatlan szerepeltetése (a sportorvosi igazolás hiánya) annulálta és 10–0-s eredménnyel a hazai csapat javára jóváírta. 

A D csoport állása 

1. Kispest 12 pont (6 mérkőzés), 2. Zengő Alföld Orosházi KA 10 (207–135, 6), 3. Kecskemét 10 (208–160, 6), 4. Inárcs-Örkény 10 (205–178, 6), 5. Tisza Volán 8 (205–190, 6), 6. Gyula 8 (194–185, 7), 7. Algyő 8 (195–189, 6), 8. Vecsés 6 (6), 9. Mezőtúr 4 (219–237, 7), 10. Szarvas 4 (166–202, 6), 11. Nemesnádudvar 4 (159–200, 6), 12. Gyál 2 (6), 13. K. Szeged SE 0 (153–198, 6), 14. Alsónémedi (157–243, 6).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu