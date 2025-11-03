Bucsán is átmasírozott a Vésztő - galériával

A Vésztő ugyanakkor Bucsán is behúzta a három pontot, ezzel pedig utcahosszal vezeti a mezőnyt, ráadásul továbbra is hibátlan teljesítménnyel.

A fehér mezes vésztőiek méltó partnerre leltek Bucsán, de a házigazdák sem tudták feltartóztatni őket. Fotó: Kuti István

Délen a Csorvás nehezebben vette az akadályt a jamina fiatalokkal szemben, ami részben érthető is, mivel két piros lap miatt jó ideig 9 emberrel kellett tartania a korán megszerzett minimális előnyét. Mutatjuk a harmadosztályú összefoglalót.

Északi csoport

Bucsa SE–Vésztői TK 0–3 (0–2)

Vármegyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Bucsa, 60 néző. Vezette: Mihály Áron.

Bucsa: Rácz – Sántha (Fábián), Tóth K., Juhos, Farkas B. (Pádár), Szujó J., Pap S. (Hegyes), Kulik Cs., Kovács N., Tasi T., Molnár D. Játékos-edző: Nagy Ferenc.

Vésztő: Sándor – Tóth I., Lázár A., Balázs (Varga T.), Szabó R., Fazekas, Pap Sz., Pap Zs. (Szabó S.), Kurucz (Szőke), Kopács, Pálfi (Lázár T.). Edző: Kuti István, Rábai Mihály.

Gólszerző: Pap Sz. (11.), Pálfi (18.), Kurucz (58.).

A 28. percben Pap Szabolcs büntetőt hibázott.

Nagy Ferenc: – Két gólunkat vett el az a játékvezetői hármas, akikről mindent elmond, hogy a mérkőzés ellenőre még a meccs után fél órával is tartotta az oktatást nekik az öltözőben. A meccsen jobb volt ma (is) a Vésztő, azonban sporik nélkül ez a meccs sportszerűbben, és barátságosabb légkörben zajlott volna. Nem a rengeteg elkésett sárgával kellett volna megpróbálni megfogni az indulatokat, sokkal inkább az elejétől korrekt, következetes bíráskodással.

Kuti István: – Újabb fontos három pontot szereztünk, a korábbinál masszívabb és helyenként agresszívabb játékot játszó házigazdák ellen. Hamar rövidre tudtuk volna zárni az első félidőben, de a kihagyott helyzetekkel önmagunk dolgát tettük nehezebbét. A megfelelő játékvezetés megszervezése az ilyen jellegű találkozókra fontos lenne.

Köröstarcsai KSK–Kötegyáni FC 11–0 (6–0)

Köröstarcsa, 60 néző. Vezette: Pusztai Zoltán.

Köröstarcsa: Fülöp J. – Tóth I. (Fülöp R.), Hajnal (Nagy Zs.), Kántor M., Agárdi, Szivák, Fülöp L. (Nagy N.), Antal, Kozák, Kukuk (Veder), Szentpéteri. Edző: Kis László.

Kötegyán: Mihály – Csiki D., Csikos, Csiki I., Széplaki, Csiki K., Botos, Coita, Ungor, Nemes, Jánki M. Játékos-edző: Csiki István.

Gólszerző: Agárdi (5., 28., 43., 52., 62., 78.), Tóth I. (33., 36.), Szivák (39.), Nagy Zs. (86.), Szentpéteri (90.).

Kis László: – A „kötelezőn” mi is túl vagyunk. Köszönjük a sportszerű játékot és egyúttal további sok sikert, kitartást kívánunk a szimpatikus kötegyáni csapatnak!

Csiki István: – Köszönjük annak a tizenegy játékosnak, akik hétről-hétre végig küzdik a meccseket! Gratulálunk a hazai csapatnak!