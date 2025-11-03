november 3., hétfő

Győző névnap

12°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás - Vármegyei III. osztály

1 órája

Bucsán is átmasírozott a Vésztő - galériával

Címkék#Vármegyei III#Vésztői Torna Klub#labdarúgás#összefoglaló#meccsek

Az élmezőnyt illetően minden változatlan maradt a vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokságban, az éllovasok gólt sem kaptak. Mindkét éllovas nehéz kihívás előtt állt, de végül sem a Vésztő, sem a Csorvás nem hibázott. A program hiányos volt, hiszen a békésiek létszámhiány miatt lemondták a kamuti részvételt.

Bakulya Mihály

A Vésztő ugyanakkor Bucsán is behúzta a három pontot, ezzel pedig utcahosszal vezeti a mezőnyt, ráadásul továbbra is hibátlan teljesítménnyel. 

Vésztő; labdarúgás; Bucsa
A fehér mezes vésztőiek méltó partnerre leltek Bucsán, de a házigazdák sem tudták feltartóztatni őket. Fotó: Kuti István                       

Délen a Csorvás nehezebben vette az akadályt a jamina fiatalokkal szemben, ami részben érthető is, mivel két piros lap miatt jó ideig 9 emberrel kellett tartania a korán megszerzett minimális előnyét. Mutatjuk a harmadosztályú összefoglalót.

Északi csoport
Bucsa SE–Vésztői TK 0–3 (0–2)

Vármegyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Bucsa, 60 néző. Vezette: Mihály Áron.
Bucsa: Rácz – Sántha (Fábián), Tóth K., Juhos, Farkas B. (Pádár), Szujó J., Pap S. (Hegyes), Kulik Cs., Kovács N., Tasi T., Molnár D. Játékos-edző: Nagy Ferenc.
Vésztő: Sándor – Tóth I., Lázár A., Balázs (Varga T.), Szabó R., Fazekas, Pap Sz., Pap Zs. (Szabó S.), Kurucz (Szőke), Kopács, Pálfi (Lázár T.). Edző: Kuti István, Rábai Mihály.
Gólszerző: Pap Sz. (11.), Pálfi (18.), Kurucz (58.).
A 28. percben Pap Szabolcs büntetőt hibázott.
Nagy Ferenc: – Két gólunkat vett el az a játékvezetői hármas, akikről mindent elmond, hogy a mérkőzés ellenőre még a meccs után fél órával is tartotta az oktatást nekik az öltözőben. A meccsen jobb volt ma (is) a Vésztő, azonban sporik nélkül ez a meccs sportszerűbben, és barátságosabb légkörben zajlott volna. Nem a rengeteg elkésett sárgával kellett volna megpróbálni megfogni az indulatokat, sokkal inkább az elejétől korrekt, következetes bíráskodással.
Kuti István: – Újabb fontos három pontot szereztünk, a korábbinál masszívabb és helyenként agresszívabb játékot játszó házigazdák ellen. Hamar rövidre tudtuk volna zárni az első félidőben, de a kihagyott helyzetekkel önmagunk dolgát tettük nehezebbét. A megfelelő játékvezetés megszervezése az ilyen jellegű találkozókra fontos lenne.

Köröstarcsai KSK–Kötegyáni FC 11–0 (6–0)

Köröstarcsa, 60 néző. Vezette: Pusztai Zoltán.
Köröstarcsa: Fülöp J. – Tóth I. (Fülöp R.), Hajnal (Nagy Zs.), Kántor M., Agárdi, Szivák, Fülöp L. (Nagy N.), Antal, Kozák, Kukuk (Veder), Szentpéteri. Edző: Kis László.
Kötegyán: Mihály – Csiki D., Csikos, Csiki I., Széplaki, Csiki K., Botos, Coita, Ungor, Nemes, Jánki M. Játékos-edző: Csiki István.
Gólszerző: Agárdi (5., 28., 43., 52., 62., 78.), Tóth I. (33., 36.), Szivák (39.), Nagy Zs. (86.), Szentpéteri (90.).
Kis László: – A „kötelezőn” mi is túl vagyunk. Köszönjük a sportszerű játékot és egyúttal további sok sikert, kitartást kívánunk a szimpatikus kötegyáni csapatnak!
Csiki István: – Köszönjük annak a tizenegy játékosnak, akik hétről-hétre végig küzdik a meccseket! Gratulálunk a hazai csapatnak!

Gerlai SE–Okány KSK 1–1 (1–0)

Gerla, 40 néző. Vezette: Csávás Szabolcs István.
Gerla: Kapelláró – Kiss G., Reisz, Nagy Cs. (Pálfi), Bereczki, Hévizi (Budai B.), Czinkóczky (ifj. Kiss G.), Horváth Á. (Simon), Szendrődi, Sóvári, Gáspár. Játékos-edző: Simon Attila.
Okány: Radovics – Huszár, Kincses, Bodó, Balogh R. (Sági), Balogh L. (Szabó A.), Tóth I. (Kovács R.), Lengyel (Csikós), Bujdosó, Illés (Kovács Gy.), Sujtó. Edző: Varju Richárd.
Gólszerző: Czinkóczky (23.), ill. Kovács Gy. (74.).
Simon Attila: – Hozzáállásunk a mérkőzéshez elégtelen volt, amit tükröz az eredmény, tisztelet a kivételnek!
Varju Richárd: – Jó elánnal álltunk bele a találkozóba, és az első húsz percben eldönthettük volna a pontok sorsát, de egy figyelmetlenségből kapott gól miatt futhattunk az eredmény után. A második játékrészre elfáradtunk, a szívünk vitt bennünket előre, ennek egy pont lett a jutalma. Igazságos döntetlen született.

 

Mezőmegyer SE II.–Zsadányi KSE 0–3 (0–2)

Mezőmegyer, 30 néző. Vezette: Baczovszki Attila.
Mezőmegyer II.: Szalkai – Fekete, Tóth D. (Vozár O.), Egeresi (Kohut), Frisnyicz (Kovács M.), Botlik (Csontos), Mucsi, Brhlik, Tóth M., Sárvári (Kolláth), Papp Á. (Fabulya). Játékos-edző: Laurinyecz Mihály.
Zsadány: Csizmadia S. (Szőrös A.) – Kiss B. (Csige), Bakó A. (Vásárhelyi), Fürj (Soós), Baksai, Csizmadia G., Komódi B., Cseke, Szabó Dániel (Szőrös Á.), Ruzsa, Kollár Z. (Komódi P.). Edző: id. Csizmadia Sándor.
Gólszerző: Fürj (15.), Kollár Z. (40.), Csizmadia G. (90.).
Laurinyecz Mihály: – Sajnos még mindig nem tudjuk berúgni a helyzeteinket, és ha ez nem változik, akkor csak ilyen eredményeket fogunk elérni. Ez a meccs sokkal szorosabb is lehetett volna, ha jobbam koncentrálunk. Gratulálok a sportszerű zsadányi csapatnak!
Id. Csizmadia Sándor: – Sajnos sok játékosunk nem éppen a legjobb egészségi állapotban lépett pályára. Emiatt igen gyenge játékkal sikerült elhoznunk az értékes három pontot a megyeriek otthonából, akiknek sok sikert kívánunk a folytatásban.

Mezőmegyer SE II.–Zsadányi KSE

Fotók: Kiss Zoltán

A Kamuti SK–Békési FC II. mérkőzés elmaradt, mert a vendégcsapat nem tudott kiállni. A 3 bajnoki pontot 3–0-s gólkülönbséggel a vétlen Kamut kapja.

Szabadnapos: Sarkadi KLE.

 

Déli csoport
Medgyesegyháza SE–Medgyesbodzás SE 3–4 (1–1)

Medgyesegyháza, 40 néző. Vezette: Brlás Zsolt.
Medgyesegyháza: Balázs – Uhrin, Czene (Máris), Tóth L. (Fülöp), Tóth Z., Fűri, Szigetvári (Huszárik), Stir, Megyeri (Földesi), Szikszai, Nadicsán (Gombos). Edző: Viczián György.
Medgyesbodzás: Véha – Páger (Kovács R.), Fazekas (Tassi Zs.), Tassi L., Kovács Zs., Mittnacht, Bogár, Tokai T., Szabó A. (Kis Á.), Somogyvári, Varga G.
Gólszerző: Nadicsán (23.), Máris (80.), Uhrin (83.), ill. Varga G. (41., 89.), Mittnacht (55., 71.).
Viczián György: – Igazi szomszédvári rangadó volt, a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna, de a végén a Bodzás kis szerencsével megnyerte a mérkőzést. Végre volt küzdés és akarat.
Varga Gábor csapatkapitány: – Igazi szomszédvári rangadó volt, ahol a döntetlen igazságosabb lett volna, de a végén kis szerencsével sikerült nyernünk.

Mezőkovácsházi TE–Békéssámsoni SK 20–0 (9–0)

Mezőkovácsháza, 60 néző. Vezette: Krcsméri Milán.
Mezőkovácsháza: Nagy T. (Bacsa) – Simondán (Szokai), Ondos (László), Jancsó (Almádi), Farkas I. (Blahó), Kanász (Halász), Csurár, Szabó K., Káló, Multyán Cs., Mag. Edző: Bozsó Zsolt.
Békéssámson: Melich – Nemes, Kiss-Nagy, Szabó D., Lucz, Annus, Palócz, Mravik, Szabó Á., Godó Á., Varga I. Megbízott edző: Tóbiás Nándor.
Gólszerző: Káló (21., 42), Multyán Cs. (28., 30., 33., 43., 68., 69., 71., 73., 74., 89.), Mag (29., 36., 38. – 11-esből, 57., 64.), Blahó (48.), Szabó K. (56.), Szokai (84.).
Bozsó Zsolt: – Ennek a mérkőzésnek sok sportértéke nem volt. Kitartást kívánunk a sportszerűen játszó vendégeknek!
Tóbiás Nándor: – Egy jó erőkből álló csapat múlt felül bennünket gólra törő játékkal. Köszönjük nekik a végig sportszerű és nem lenéző játékot. Igyekszünk mindent megtenni a hátralevő fordulók során, hogy meglegyünk elegen. Korrekt játékvezetés.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Csorvási SK–Jamina II. 1–0 (1–0)

Csorvás, 60 néző. Vezette: Bakos József.
Csorvás: Németh – Gerda, Bucsek (Lukács), Mazán, Máriás (Koszna), Varga G., Gyevi-Nagy (Zahorán), Rozsi, Plesovszki, Zsiga, Szokolai. Edző: Könyves Balázs.
Jamina II.: Búr – Farkas II. F. (Kovács Á.), Onódi (Gémes), Simon, Aradszki (Gyurovszki), Balogh Zs., Géczi (Orodán), Petrás (Békési), Horváth L. (Kerényi), Kiss A., Farkas I. F. Edző: Varga Péter.
Gólszerző: Bucsek (10.). Kiállítva: Gerda (36. – utolsó emberként szabálytalankodott), Mazán (65. – utolsó emberként szabálytalankodott).
Könyves Balázs: – Gratulálok a csapatnak! Fontos győzelem volt ez, a csapat megmutatta, hogy egyben vagyunk.
Varga Péter: – Ezt a mérkőzést minimum hat góllal kellett volna nyernünk, soha nem láttam még ilyen gyengén focizni a csapatom.

Telekgerendási LSC–Kardos KSK 5–1 (1–0)

Telekgerendás, 30 néző. Vezette: Kató Benedek.
Telekgerendás: Halustyik (Ondos) – Túróczki, Spitzer, Szabó K., Ordó (Vida), Hrabovszki (Bondár), Valyuch (Szombati), Ránkli M., Víg (Hudák), Tóth L. (Fafael), Varga K. (Faragó). Edző: Ágoston Gergely.
Kardos: Kurucz – Jurák Gy., Horváth Z. (Bagi), Korbely, Szatmári, Nagy I., Tusjak, Oláh A., Komáromi, Fejes, Szebegyinszki. Játékos-edző: Jurák György.
Gólszerző: Ránkli M. (31., 74.), Ordó (58.), Szabó K. (70.), Rafael (72.), ill. Bagi (54.).
Ágoston Gergely: – Az első félidő kicsit döcögősen indult de a másodikban már jöttek a gólok, sima hazai győzelem lett a vége.
Jurák György: – Edzés nélkül többre nem telik.

Kevermes SE–Kunágotai TE 0–1 (0–1)

Kevermes, 110 néző. Vezette: Zahorán János.
Kevermes: Bauer O. – Horváth J. (Szántó), ifj. Bauer, Kócs, Lakatos S. (Szabó T.), Simonka (Boda), Horváth R., Orosz, Mag T., Mag Z., Kovács J. (Horváth L.). Edző: id. Bauer Károly.
Kunágota: Csomós – Veselicz, Hajdú Á., Sóstai, Sárvári M., Sirkó (Szemők), Mészár, Lakatos G., Lólé K., Kovács A. (Prókai), Varga B. (Egri). Játékos-edző: Korpa János.
Gólszerző: Hajdú Á. (42.).
Hídvári Mihály csapatvezető: – Nagyon nehéz meccsre számítottam, a szerencsésebb csapat nyert. Ha két hétig játszunk, lehet akkor sem találunk be. Jövő héten próbálunk javítani, gratulálunk a Kunágotának!
Korpa János: – Minden játékos jelesre vizsgázott küzdeni tudásból. Az osztály színvonalát meghaladó mérkőzés volt, tipikusan egygólos. Gratulálok a srácoknak! Jó játékvezetés, végre!

Szabadnapos: Csárdaszállási SZSK.

A 9. forduló programja

  • Északi csoport. November 8., szombat, 13.30: Okány KSK–Bucsa SE, Kötegyáni FC–Kamuti SK, Sarkadi KLE–Mezőmegyer SE II., Zsadányi KSE–Gerlai SE Vésztői TK–Köröstarcsai KSK. Szabadnapos: Békési FC II.
  • Déli csoport. November 8., szombat, 13.30: Medgyesegyháza SE–Békéssámsoni SK, Mezőkovácsházi TE–Telekgerendási LSC, Csárdaszállási SZSK–Jamina SE II., Csorvási SK–Kevermes SE, Kunágotai TE–Medgyesbodzás SE. Szabadnapos: Kardos KSK.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu