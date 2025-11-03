1 órája
Bucsán is átmasírozott a Vésztő - galériával
Az élmezőnyt illetően minden változatlan maradt a vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokságban, az éllovasok gólt sem kaptak. Mindkét éllovas nehéz kihívás előtt állt, de végül sem a Vésztő, sem a Csorvás nem hibázott. A program hiányos volt, hiszen a békésiek létszámhiány miatt lemondták a kamuti részvételt.
A Vésztő ugyanakkor Bucsán is behúzta a három pontot, ezzel pedig utcahosszal vezeti a mezőnyt, ráadásul továbbra is hibátlan teljesítménnyel.
Délen a Csorvás nehezebben vette az akadályt a jamina fiatalokkal szemben, ami részben érthető is, mivel két piros lap miatt jó ideig 9 emberrel kellett tartania a korán megszerzett minimális előnyét. Mutatjuk a harmadosztályú összefoglalót.
Északi csoport
Bucsa SE–Vésztői TK 0–3 (0–2)
Vármegyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Bucsa, 60 néző. Vezette: Mihály Áron.
Bucsa: Rácz – Sántha (Fábián), Tóth K., Juhos, Farkas B. (Pádár), Szujó J., Pap S. (Hegyes), Kulik Cs., Kovács N., Tasi T., Molnár D. Játékos-edző: Nagy Ferenc.
Vésztő: Sándor – Tóth I., Lázár A., Balázs (Varga T.), Szabó R., Fazekas, Pap Sz., Pap Zs. (Szabó S.), Kurucz (Szőke), Kopács, Pálfi (Lázár T.). Edző: Kuti István, Rábai Mihály.
Gólszerző: Pap Sz. (11.), Pálfi (18.), Kurucz (58.).
A 28. percben Pap Szabolcs büntetőt hibázott.
Nagy Ferenc: – Két gólunkat vett el az a játékvezetői hármas, akikről mindent elmond, hogy a mérkőzés ellenőre még a meccs után fél órával is tartotta az oktatást nekik az öltözőben. A meccsen jobb volt ma (is) a Vésztő, azonban sporik nélkül ez a meccs sportszerűbben, és barátságosabb légkörben zajlott volna. Nem a rengeteg elkésett sárgával kellett volna megpróbálni megfogni az indulatokat, sokkal inkább az elejétől korrekt, következetes bíráskodással.
Kuti István: – Újabb fontos három pontot szereztünk, a korábbinál masszívabb és helyenként agresszívabb játékot játszó házigazdák ellen. Hamar rövidre tudtuk volna zárni az első félidőben, de a kihagyott helyzetekkel önmagunk dolgát tettük nehezebbét. A megfelelő játékvezetés megszervezése az ilyen jellegű találkozókra fontos lenne.
Köröstarcsai KSK–Kötegyáni FC 11–0 (6–0)
Köröstarcsa, 60 néző. Vezette: Pusztai Zoltán.
Köröstarcsa: Fülöp J. – Tóth I. (Fülöp R.), Hajnal (Nagy Zs.), Kántor M., Agárdi, Szivák, Fülöp L. (Nagy N.), Antal, Kozák, Kukuk (Veder), Szentpéteri. Edző: Kis László.
Kötegyán: Mihály – Csiki D., Csikos, Csiki I., Széplaki, Csiki K., Botos, Coita, Ungor, Nemes, Jánki M. Játékos-edző: Csiki István.
Gólszerző: Agárdi (5., 28., 43., 52., 62., 78.), Tóth I. (33., 36.), Szivák (39.), Nagy Zs. (86.), Szentpéteri (90.).
Kis László: – A „kötelezőn” mi is túl vagyunk. Köszönjük a sportszerű játékot és egyúttal további sok sikert, kitartást kívánunk a szimpatikus kötegyáni csapatnak!
Csiki István: – Köszönjük annak a tizenegy játékosnak, akik hétről-hétre végig küzdik a meccseket! Gratulálunk a hazai csapatnak!
Gerlai SE–Okány KSK 1–1 (1–0)
Gerla, 40 néző. Vezette: Csávás Szabolcs István.
Gerla: Kapelláró – Kiss G., Reisz, Nagy Cs. (Pálfi), Bereczki, Hévizi (Budai B.), Czinkóczky (ifj. Kiss G.), Horváth Á. (Simon), Szendrődi, Sóvári, Gáspár. Játékos-edző: Simon Attila.
Okány: Radovics – Huszár, Kincses, Bodó, Balogh R. (Sági), Balogh L. (Szabó A.), Tóth I. (Kovács R.), Lengyel (Csikós), Bujdosó, Illés (Kovács Gy.), Sujtó. Edző: Varju Richárd.
Gólszerző: Czinkóczky (23.), ill. Kovács Gy. (74.).
Simon Attila: – Hozzáállásunk a mérkőzéshez elégtelen volt, amit tükröz az eredmény, tisztelet a kivételnek!
Varju Richárd: – Jó elánnal álltunk bele a találkozóba, és az első húsz percben eldönthettük volna a pontok sorsát, de egy figyelmetlenségből kapott gól miatt futhattunk az eredmény után. A második játékrészre elfáradtunk, a szívünk vitt bennünket előre, ennek egy pont lett a jutalma. Igazságos döntetlen született.
Mezőmegyer SE II.–Zsadányi KSE 0–3 (0–2)
Mezőmegyer, 30 néző. Vezette: Baczovszki Attila.
Mezőmegyer II.: Szalkai – Fekete, Tóth D. (Vozár O.), Egeresi (Kohut), Frisnyicz (Kovács M.), Botlik (Csontos), Mucsi, Brhlik, Tóth M., Sárvári (Kolláth), Papp Á. (Fabulya). Játékos-edző: Laurinyecz Mihály.
Zsadány: Csizmadia S. (Szőrös A.) – Kiss B. (Csige), Bakó A. (Vásárhelyi), Fürj (Soós), Baksai, Csizmadia G., Komódi B., Cseke, Szabó Dániel (Szőrös Á.), Ruzsa, Kollár Z. (Komódi P.). Edző: id. Csizmadia Sándor.
Gólszerző: Fürj (15.), Kollár Z. (40.), Csizmadia G. (90.).
Laurinyecz Mihály: – Sajnos még mindig nem tudjuk berúgni a helyzeteinket, és ha ez nem változik, akkor csak ilyen eredményeket fogunk elérni. Ez a meccs sokkal szorosabb is lehetett volna, ha jobbam koncentrálunk. Gratulálok a sportszerű zsadányi csapatnak!
Id. Csizmadia Sándor: – Sajnos sok játékosunk nem éppen a legjobb egészségi állapotban lépett pályára. Emiatt igen gyenge játékkal sikerült elhoznunk az értékes három pontot a megyeriek otthonából, akiknek sok sikert kívánunk a folytatásban.
Mezőmegyer SE II.–Zsadányi KSEFotók: Kiss Zoltán
A Kamuti SK–Békési FC II. mérkőzés elmaradt, mert a vendégcsapat nem tudott kiállni. A 3 bajnoki pontot 3–0-s gólkülönbséggel a vétlen Kamut kapja.
Szabadnapos: Sarkadi KLE.
Déli csoport
Medgyesegyháza SE–Medgyesbodzás SE 3–4 (1–1)
Medgyesegyháza, 40 néző. Vezette: Brlás Zsolt.
Medgyesegyháza: Balázs – Uhrin, Czene (Máris), Tóth L. (Fülöp), Tóth Z., Fűri, Szigetvári (Huszárik), Stir, Megyeri (Földesi), Szikszai, Nadicsán (Gombos). Edző: Viczián György.
Medgyesbodzás: Véha – Páger (Kovács R.), Fazekas (Tassi Zs.), Tassi L., Kovács Zs., Mittnacht, Bogár, Tokai T., Szabó A. (Kis Á.), Somogyvári, Varga G.
Gólszerző: Nadicsán (23.), Máris (80.), Uhrin (83.), ill. Varga G. (41., 89.), Mittnacht (55., 71.).
Viczián György: – Igazi szomszédvári rangadó volt, a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna, de a végén a Bodzás kis szerencsével megnyerte a mérkőzést. Végre volt küzdés és akarat.
Varga Gábor csapatkapitány: – Igazi szomszédvári rangadó volt, ahol a döntetlen igazságosabb lett volna, de a végén kis szerencsével sikerült nyernünk.
Mezőkovácsházi TE–Békéssámsoni SK 20–0 (9–0)
Mezőkovácsháza, 60 néző. Vezette: Krcsméri Milán.
Mezőkovácsháza: Nagy T. (Bacsa) – Simondán (Szokai), Ondos (László), Jancsó (Almádi), Farkas I. (Blahó), Kanász (Halász), Csurár, Szabó K., Káló, Multyán Cs., Mag. Edző: Bozsó Zsolt.
Békéssámson: Melich – Nemes, Kiss-Nagy, Szabó D., Lucz, Annus, Palócz, Mravik, Szabó Á., Godó Á., Varga I. Megbízott edző: Tóbiás Nándor.
Gólszerző: Káló (21., 42), Multyán Cs. (28., 30., 33., 43., 68., 69., 71., 73., 74., 89.), Mag (29., 36., 38. – 11-esből, 57., 64.), Blahó (48.), Szabó K. (56.), Szokai (84.).
Bozsó Zsolt: – Ennek a mérkőzésnek sok sportértéke nem volt. Kitartást kívánunk a sportszerűen játszó vendégeknek!
Tóbiás Nándor: – Egy jó erőkből álló csapat múlt felül bennünket gólra törő játékkal. Köszönjük nekik a végig sportszerű és nem lenéző játékot. Igyekszünk mindent megtenni a hátralevő fordulók során, hogy meglegyünk elegen. Korrekt játékvezetés.
Csorvási SK–Jamina II. 1–0 (1–0)
Csorvás, 60 néző. Vezette: Bakos József.
Csorvás: Németh – Gerda, Bucsek (Lukács), Mazán, Máriás (Koszna), Varga G., Gyevi-Nagy (Zahorán), Rozsi, Plesovszki, Zsiga, Szokolai. Edző: Könyves Balázs.
Jamina II.: Búr – Farkas II. F. (Kovács Á.), Onódi (Gémes), Simon, Aradszki (Gyurovszki), Balogh Zs., Géczi (Orodán), Petrás (Békési), Horváth L. (Kerényi), Kiss A., Farkas I. F. Edző: Varga Péter.
Gólszerző: Bucsek (10.). Kiállítva: Gerda (36. – utolsó emberként szabálytalankodott), Mazán (65. – utolsó emberként szabálytalankodott).
Könyves Balázs: – Gratulálok a csapatnak! Fontos győzelem volt ez, a csapat megmutatta, hogy egyben vagyunk.
Varga Péter: – Ezt a mérkőzést minimum hat góllal kellett volna nyernünk, soha nem láttam még ilyen gyengén focizni a csapatom.
Telekgerendási LSC–Kardos KSK 5–1 (1–0)
Telekgerendás, 30 néző. Vezette: Kató Benedek.
Telekgerendás: Halustyik (Ondos) – Túróczki, Spitzer, Szabó K., Ordó (Vida), Hrabovszki (Bondár), Valyuch (Szombati), Ránkli M., Víg (Hudák), Tóth L. (Fafael), Varga K. (Faragó). Edző: Ágoston Gergely.
Kardos: Kurucz – Jurák Gy., Horváth Z. (Bagi), Korbely, Szatmári, Nagy I., Tusjak, Oláh A., Komáromi, Fejes, Szebegyinszki. Játékos-edző: Jurák György.
Gólszerző: Ránkli M. (31., 74.), Ordó (58.), Szabó K. (70.), Rafael (72.), ill. Bagi (54.).
Ágoston Gergely: – Az első félidő kicsit döcögősen indult de a másodikban már jöttek a gólok, sima hazai győzelem lett a vége.
Jurák György: – Edzés nélkül többre nem telik.
Kevermes SE–Kunágotai TE 0–1 (0–1)
Kevermes, 110 néző. Vezette: Zahorán János.
Kevermes: Bauer O. – Horváth J. (Szántó), ifj. Bauer, Kócs, Lakatos S. (Szabó T.), Simonka (Boda), Horváth R., Orosz, Mag T., Mag Z., Kovács J. (Horváth L.). Edző: id. Bauer Károly.
Kunágota: Csomós – Veselicz, Hajdú Á., Sóstai, Sárvári M., Sirkó (Szemők), Mészár, Lakatos G., Lólé K., Kovács A. (Prókai), Varga B. (Egri). Játékos-edző: Korpa János.
Gólszerző: Hajdú Á. (42.).
Hídvári Mihály csapatvezető: – Nagyon nehéz meccsre számítottam, a szerencsésebb csapat nyert. Ha két hétig játszunk, lehet akkor sem találunk be. Jövő héten próbálunk javítani, gratulálunk a Kunágotának!
Korpa János: – Minden játékos jelesre vizsgázott küzdeni tudásból. Az osztály színvonalát meghaladó mérkőzés volt, tipikusan egygólos. Gratulálok a srácoknak! Jó játékvezetés, végre!
Szabadnapos: Csárdaszállási SZSK.
A 9. forduló programja
- Északi csoport. November 8., szombat, 13.30: Okány KSK–Bucsa SE, Kötegyáni FC–Kamuti SK, Sarkadi KLE–Mezőmegyer SE II., Zsadányi KSE–Gerlai SE Vésztői TK–Köröstarcsai KSK. Szabadnapos: Békési FC II.
- Déli csoport. November 8., szombat, 13.30: Medgyesegyháza SE–Békéssámsoni SK, Mezőkovácsházi TE–Telekgerendási LSC, Csárdaszállási SZSK–Jamina SE II., Csorvási SK–Kevermes SE, Kunágotai TE–Medgyesbodzás SE. Szabadnapos: Kardos KSK.