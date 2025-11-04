1 órája
Nyíregyházán vetélkedtek a gyulai szeniorok
Masters NYSC Kupa néven harmadik alkalommal rendeztek nagyszabású nemzetközi szenior úszóversenyt a Nyíregyházi Sportcentrum korszerű 50 méteres uszodájában. Az idei eseményen a Gyulai dr. Regele Károly Szenior Úszóklub Egyesület állított ki versenyzőket.
Fehér Edit és Murnyák Zsuzsa halmozta az érmeket
A 31 hazai egylet mellett Szlovákiából érkeztek idősebb úszók, nem is egy klubból. Összesen kétszáznál többen léptek rajtkőre az egynapos eseményen.
Mint a gyulai résztvevők elmondták: a hangulat kiváló, a versenyzési kedv magasfokú volt. Örömük érthető, hiszen tucatnál is több éremmel tértek haza.
A fürdővárosi éremszerzők az egyéni számokban. Fehér Edit: egy arany, két ezüst. Murnyák Zsuzsa: négy arany, egy ezüst. Radnai Tibor: két arany, egy ezüst. Szabó Lajos: egy arany, egy ezüst.
