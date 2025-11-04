Nyíregyházán vetélkedtek a gyulai szeniorok

A 31 hazai egylet mellett Szlovákiából érkeztek idősebb úszók, nem is egy klubból. Összesen kétszáznál többen léptek rajtkőre az egynapos eseményen.

Mint a gyulai résztvevők elmondták: a hangulat kiváló, a versenyzési kedv magasfokú volt. Örömük érthető, hiszen tucatnál is több éremmel tértek haza.

A fürdővárosi éremszerzők az egyéni számokban. Fehér Edit: egy arany, két ezüst. Murnyák Zsuzsa: négy arany, egy ezüst. Radnai Tibor: két arany, egy ezüst. Szabó Lajos: egy arany, egy ezüst.