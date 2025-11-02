Terméketlen volt a gyulai csapat

A Termál FC meddő mezőnyfölényben játszotta le az első félidőt, de helyzetig nem jutott el a szervezetten védekező Csepel ellen.

A Termál FC játékosainak küzdőkészségére nem lehetett panasz, de a kreativitásuk elmaradt a szokásostól. Fotó: Kiss Zoltán

A 41. percben pedig jött a hideg zuhany: Halácsi kapott egy fölpasszt, amivel befordult és bevette a Krnács kapuját, 1–0.

A második félidő elején a szünetben beállított Czirok hozta nehéz helyzetbe a társakat azzal, negyedóra alatt begyűjtött két sárga lapot. A házigazdák tíz emberrel is nyomás alatt tartották a csepeli kaput, ezzel együtt nem volt meg bennük annyi átütőerő, hogy kedvezőbbé tegyék az eredményt, ez okozta a váratlan pontvesztést.

Jó: senki, ill. Szűcs K., Halácsi, Kubitsch, Bende.

Ekker Attila: – A szezon legmeddőbb játéka volt a mai. Az első alkalom volt, hogy gólt sem tudtunk szerezni, ez mindent elmond a szereplésünkről.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Gyulai Termál FC–Csepel TC 0–1 (0–1)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Gyula, 420 néző. Vezette: Kiss Dávid (Csákó Patrik, dr. Juhász Dóra).

Gyula: Krnács – Göblyös, Szabó P., Krajcsó (Wéber), Katona (Pintér N.), Szabó Zs. (Trescsula), Vörös (Czirok), Zabari, Zádori, Constantinescu (Kolarovszki Martin), Lestyán. Vezetőedző: Ekker Attila.

Csepel: Szűcs K. – Bende, Túri, Katkó (Bencze), Kubitsch, Bencsetler (Mészáros), Sükösd (Szűcs L.), Pintér, Fésü, Halácsi, Torda (Urbin). Vezetőedző: Takács László.

Gólszerző: Halácsi (41.). Kiállítva: Czirok (61. – második sárga lap).

További eredmények: Bp. Honvéd II.–Monor 1–1, Erzsébeti SMTK–III. Kerületi TVE 1–0, BKV Előre–Tiszaföldvár 1–3, Szegedi VSE–Dabas 4–2, Martfű–Szeged II. 0–0, Dunaharaszti–Vasas II. 1–0.