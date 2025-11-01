Három perc alatt fordított az Orosháza a rangadón

A Szarvasi FC másodszor is kétszámjegyű győzelmet aratott a gyarmati fiatalok ellen, a mögötte harcolók csatájában a Kondoros sokáig vezetett Orosházán, ám a hazaiak néhány minuta alatt fordítottak a hajrában. Mutatjuk az első osztályú összefoglalót.

A listavezető szarvasi csapat lendületének a gyarmati fiatalok sem tudták útját állni. Fotó: Babák Zoltán

Szarvasi FC–Füzesgyarmati SK 11–0 (5–0)

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Szarvas, 180 néző. Vezette: Kató Benedek.

Szarvas: Selmeczi-Tóth – Zima, Nagy S. (Tanner), Furár, Pilán R. (Magyar M.), Barna, Simon, Kovács Zsolt, Pilán M. (Tóth B.), Kasik (Kepenyes), Sindel. Edző: Klimaj Zoltán, Somogyi János.

Füzesgyarmat: Fildan – Jámbor, Balázs, Béres, Szilágyi, Szőke, Pál (Gorgyán), Vámos I., Juhász, Magyar L. (Polgárdi), Hajdu. Játékos-edző: Boros Tibor.

Gólszerző: Zima (5., 33., 75.), Barna (28.), Kasik (32.), Furár (44.), Sindel (56., 57.), Tanner (58.), Simon (65.), Kepenyes (78.).

Az 55. percben Sindel büntetőt hibázott.

Somogyi János: – Nagyon örülök annak, hogy így reagált a csapat a múlt heti döntetlen után. Remek támadásokat vezettünk, lendületesen játszottunk a sportszerű gyarmati fiatalok ellen, minden elismerésem Boros Tibinek a türelméhez és kitartásához!

Boros Tibor: – Az eredmény önmagáért beszél, a kapusunk nyújtotta a legjobb teljesítményt.

Rohony Gábor

Nagyszénás SE–Jamina SE 1–4 (1–1)

Gádoros, 100 néző. Vezette: Lovas László.

Nagyszénás: Valuk – Kovács L. (Maczik Dávid), Nagy M., Libor (Farkas M.), Kálmán (Szijjártó), Kerekes, Molnár Zs. (Verbőczi), Maczik Dániel, Papp M., Farkas K., Somogyvári. Edző: Tasi Róbert.

Jamina: Dolezsán – Kardos (Kerekes), Ruzsa, Szabó L. (Leszkó), Bány, Szaszák, Palik (Raducu), Bánfi (Balog K.), Csatlós, Szabó V. (Mazán), Jánovszki. Edző: Mazán Zoltán.

Gólszerző: Kerekes (36.) ill. Bány (17.), Farkas K. (51. – öngól), Szabó L. (54.), Ruzsa (68.).

A 32. percben Libor büntetőt hibázott.

Tasi Róbert: – Akaratgyenge játék volt a részünkről, ez nagyon kevés lesz a hátralévő fordulókra. Remélem nem csak nekem van szégyenérzetem a mai teljesítmény után.

Mazán Zoltán: – Az első félidőben is jól játszottunk, de volt egy hullámvölgyünk, amit a Szénás kihasznált. A szünetről jó szellemben jöttünk ki és jól használtuk a ki a helyzeteinket, így egy brusztolós meccset nyertünk megérdemelten, a sportszerű hazaiak ellen. Jó játékvezetés.