Labdarúgás - Vármegyei I. osztály

1 órája

Három perc alatt fordított az Orosháza a rangadón

Címkék#Vármegyei I#forduló#labdarúgás#összefoglaló#meccsek

Orosházi sikerrel zárult a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság szombati rangadója. Ezzel párhuzamosan újra gólerős játékot mutatott a listavezető Szarvasi FC együttese, augusztus után ismét nyert a Mezőhegyes. A dobogósokat üldöző duó közül a Jamina idegenben gazdagodott három ponttal, a Gyomaendrőd hazai pályán hullajtott kettőt.

Bakulya Mihály

A Szarvasi FC másodszor is kétszámjegyű győzelmet aratott a gyarmati fiatalok ellen, a mögötte harcolók csatájában a Kondoros sokáig vezetett Orosházán, ám a hazaiak néhány minuta alatt fordítottak a hajrában. Mutatjuk az első osztályú összefoglalót.

szarvasi; labdarúgás; gyarmati
A listavezető szarvasi csapat lendületének  a gyarmati fiatalok sem tudták útját állni. Fotó: Babák Zoltán

Szarvasi FC–Füzesgyarmati SK 11–0 (5–0)

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Szarvas, 180 néző. Vezette: Kató Benedek.
Szarvas: Selmeczi-Tóth – Zima, Nagy S. (Tanner), Furár, Pilán R. (Magyar M.), Barna, Simon, Kovács Zsolt, Pilán M. (Tóth B.), Kasik (Kepenyes), Sindel. Edző: Klimaj Zoltán, Somogyi János.
Füzesgyarmat: Fildan – Jámbor, Balázs, Béres, Szilágyi, Szőke, Pál (Gorgyán), Vámos I., Juhász, Magyar L. (Polgárdi), Hajdu. Játékos-edző: Boros Tibor.
Gólszerző: Zima (5., 33., 75.), Barna (28.), Kasik (32.), Furár (44.), Sindel (56., 57.), Tanner (58.), Simon (65.), Kepenyes (78.).
Az 55. percben Sindel büntetőt hibázott.
Somogyi János: – Nagyon örülök annak, hogy így reagált a csapat a múlt heti döntetlen után. Remek támadásokat vezettünk, lendületesen játszottunk a sportszerű gyarmati fiatalok ellen, minden elismerésem Boros Tibinek a türelméhez és kitartásához!
Boros Tibor: – Az eredmény önmagáért beszél, a kapusunk nyújtotta a legjobb teljesítményt.

Rohony Gábor

Nagyszénás SE–Jamina SE 1–4 (1–1)

Gádoros, 100 néző. Vezette: Lovas László.
Nagyszénás: Valuk – Kovács L. (Maczik Dávid), Nagy M., Libor (Farkas M.), Kálmán (Szijjártó), Kerekes, Molnár Zs. (Verbőczi), Maczik Dániel, Papp M., Farkas K., Somogyvári. Edző: Tasi Róbert.
Jamina: Dolezsán – Kardos (Kerekes), Ruzsa, Szabó L. (Leszkó), Bány, Szaszák, Palik (Raducu), Bánfi (Balog K.), Csatlós, Szabó V. (Mazán), Jánovszki. Edző: Mazán Zoltán.
Gólszerző: Kerekes (36.) ill. Bány (17.), Farkas K. (51. – öngól), Szabó L. (54.), Ruzsa (68.).
A 32. percben Libor büntetőt hibázott.
Tasi Róbert: – Akaratgyenge játék volt a részünkről, ez nagyon kevés lesz a hátralévő fordulókra. Remélem nem csak nekem van szégyenérzetem a mai teljesítmény után.
Mazán Zoltán: – Az első félidőben is jól játszottunk, de volt egy hullámvölgyünk, amit a Szénás kihasznált. A szünetről jó szellemben jöttünk ki és jól használtuk a ki a helyzeteinket, így egy brusztolós meccset nyertünk megérdemelten, a sportszerű hazaiak ellen. Jó játékvezetés.

Radovics István

Orosházi MTK-ULE–Kondorosi TE 2–1 (0–1)

Orosháza, 220 néző. Vezette: Nemczov Márk.
Orosháza: Salka – Péter, Harangozó, Ondrejó, Bánki-Horváth P., Miszlai, Darida, Márk (Fehér), Halász, Dénes (Berki), Bónus. Edző: Bodzás Ádám.
Kondoros: Kollár – Paluska, Csábi (Gedó), Rafaj R. (Rafaj P.), Szász Á., Mile, Rafaj M., Czvalinga Á., Mladonyiczki, Vízkeleti, Czvalinga M. (Takács). Edző: Janis János.
Gólszerző: Ondrejó (79.), Miszlai (81.), ill. Rafaj R. (17. – 11-esből).
Bodzás Ádám: – Két teljesen ellentétes félidőt játszottunk, de végül mi jöttünk ki jól a mérkőzésből. A találkozó végig abszolút háromesélyes volt, a győzelmet elsősorban a jó erőnlétünknek köszönhetjük. Külön köszönet az utánpótlás-játékosainknak, akik fantasztikus rangadó hangulatot teremtettek, valahol itt kezdődik a klub iránti szeretet kialakulása!
Janis János: – Gratulálok az Orosházának, azt tették a játékosai, amit kellett, harcoltak a győzelemért! Sportszerű meccs volt, mi is jól játszottunk és volt egy rakat helyzetünk, ami kimaradt. A végén már egy megadott gólt vont vissza játékvezető, amivel mindenképpen rászolgáltunk volna az egy pontra.

Betkó Tamás

Mezőhegyesi SE–Békési FC 2–0 (1–0)

Mezőhegyes, 50 néző. Vezette: Tóth Imre.
Mezőhegyes: Varga P. – Mátó, Tari, Vincze, Zsilák, Dócza, Szabó Zs., Szlovák, Czene P. (Faragó), Papp M., Rotár (Czene Z.). Edző: Boér Zsolt.
Békés: Takács – Medve, Nagy J., Minya, Római J. (Nagy N.), D. Nagy, Rózsavölgyi (Reszelő T.), Marik, Balázs A., Nagy P., Urbán. Edző: Zsiros György.
Gólszerző: Zsilák (43., 82.). Kiállítva: Marik (85. – szövegért).
A 68. percben Balázs büntetőt hibázott.
Boér Zsolt: – Végre sikerült újra győzni. Nem gondoltam augusztusban, hogy erre ennyit kell várni. A játékunk hagyott kivetni valót maga után, de a helyzetek alapján megérdemelt győzelmet arattunk, amihez a kivédett büntető nagyban hozzájárult.
Zsiros György: – Lehetne hivatkozni arra, hogy a megye-egyes keretből kilencen hiányoztak, de kicsit jobb összpontosítással így is legalább döntetlent elérhettük volna.

Perlaki János

Gyomaendrődi FC–Dévaványai SE 1–1 (0–0)

Gyomaendrőd, 190 néző. Vezette: Romániából.
Gyomaendrőd: Zsibrita – Csipai, Molnár T., Forgács (Kovács A.), Kasik, Lénárt, Hanea (Egri), Soczó Cs. (Valach), Werle (Varga I.), Szilágyi, Endrefalvi. Edző: Kéri Roland.
Dévaványa: Dobozi – Szász, Papp D. (Polasek), Katona (Ungi), Kisari, Polonio-Guerreiro, Kun (Végh), Somogyi M., Marton, Szabó E., Szántó B. Edző: Bereczki Árpád.
Gólszerző: Varga I. (69.), ill. Szántó B. (90.).
Kéri Roland: – Az első félidőben el kellett volna döntenünk a mérkőzést, de rengeteg helyzetet kihagytunk. Szünet után a Ványa kiegyenlítette a játékot, ekkor már nem tudtunk annyi lehetőséget teremteni. Amit a Szénás ellen megadott Fortuna, azt most elvette tőlünk. Jó játékvezetés.
Bereczki Árpád: – A meccs elején megilletődött volt a társaság, ekkor a hazaiak jó néhány helyzetet kialakítottak. Félórányi játék után felpörögtünk és onnan már ki-ki meccset játszottunk. Összességében a döntetlen reális eredmény.

Karászi László

Szabadnapos: Szeghalmi FC

A góllövőlista élcsoportja

17 gólos: Sindel Roland (Szarvas)
13 gólos: Furár Róbert Tibor (Szarvas)
9 gólos: Kerekes Sándor Krisztián (Nagyszénás)
8 gólos: Halász Zsombor Zoltán (Orosháza), Mészáros Máté József (Szeghalom), Miszlai László (Orosháza)
7 gólos: Barna Viktor (Szarvas), Bozsó Milán (Jamina)
6 gólos: Balázs Attila (Békés), Bánki-Horváth Péter (Orosháza), Jánovszki László (Jamina), Péter József Imre (Orosháza), Rafaj Milán Barnabás (Kondoros)
5 gólos: Kisari Tibor (Dévaványa), Nagy Szebasztián (Békés), Zima Dániel (Szarvas)

 

A 13. forduló programja 

November 8., szombat,13.30:

  • Békési FC–Gyomaendrődi FC
  • Kondorosi TE–Mezőhegyesi SE
  • Jamina SE–Orosházi MTK-ULE
  • Szeghalmi FC–Nagyszénás SE
  • Dévaványai SE–Szarvasi FC
    Szabadnapos: Füzesgyarmati SK

 

