Cselgáncs

1 órája

Sóczó Rebeka éremközelben az U23-as Európa-bajnokságon

Címkék#Európa#u23#Sóczó Rebeka#győzelem

Kiemelkedő formában versenyzett a Békés Megyei Kano Judo SE-t is képviselő dzsúdós az U23-as cselgáncs Európa-bajnokságon. A 22 éves Sóczó Rebeka élete eddigi legjobb eredményét érte el a pontszerző ötödik hely megszerzésével a moldovai Kisinyovban.

Gajdács Pál

Sóczó Rebeka a -70 kilogrammos súlycsoportban megszerzett ötödik hely mellett a vegyes csapatversenyben is értékes pontokat gyűjtött a magyar válogatottnak. 

Sóczó Rebeka
Sóczó Rebeka (fehérben) óriási vehemenciával küzdött, ami érmet nem, de egy nagyon értékes ötödik helyet hozott a békéscsabaiak üdvöskéjének
Fotó: Európai Cselgáncs Szövetség

Sóczó Rebeka először lett pontszerző kontinentális viadalon 

Rebeka már az egyéni küzdelmek során megmutatta, hogy komolyan számolni kell vele. A versenyt három látványos győzelemmel kezdte: előbb a brit Devalle ellen nyert yukoval, majd az izraeli Bar Or, illetve a szlovén Schuster sem tudta megállítani – mindkettejüket ipponnal múlta felül. Ezzel magabiztosan jutott el az elődöntőig, ahol az ukrán Tsimkoval vívott rendkívül szoros és kiélezett mérkőzést. Bár a döntőbe kerülés végül egyetlen yukón múlott, Rebeka teljesítménye így is elismerésre méltó volt.

A bronzmérkőzésen a portugál olimpikon, Tais Pina várt rá, aki egy rutinos, nemzetközileg is ismert ellenfél. A békéscsabai lány mindent megtett a dobogós helyért, ám ezúttal a tapasztalat döntött: a portugál két vazarival megszerezte a győzelmet. Az ötödik hely azonban így is óriási siker a fiatal dzsúdós számára, hiszen pályafutása során először végzett pontszerző helyen kontinentális szinten.

Gyáni János tanítványa a vasárnapi csapatversenyben is kulcsszerepet vállalt, gyors győzelemmel járult hozzá ahhoz, hogy a végül a hetedik helyen záró magyar válogatott versenyben maradjon. 

A jövőben komolyabb sikereket is elérhet

– Az eredmények jól mutatják, hogy Sóczó Rebeka egyre stabilabb teljesítményt nyújt a nemzetközi mezőnyben és a jövőben komolyabb sikerekre is esélyes lehet. A kisinyovi Európa-bajnokság mindenképpen mérföldkő karrierjében – egy újabb lépés afelé, hogy a felnőtt élmezőnyben is maradandót alkosson

 – összegzett Gyáni János, a BM Kano és Judo SE edzője. 

Az U23-as Európa-bajnokságon harminchét ország háromszáznyolc dzsudósa lépett tatamira. 

 

