2 órája
Sóczó Rebeka éremközelben az U23-as Európa-bajnokságon
Kiemelkedő formában versenyzett a Békés Megyei Kano Judo SE-t is képviselő dzsúdós az U23-as cselgáncs Európa-bajnokságon. A 22 éves Sóczó Rebeka élete eddigi legjobb eredményét érte el a pontszerző ötödik hely megszerzésével a moldovai Kisinyovban.
Sóczó Rebeka a -70 kilogrammos súlycsoportban megszerzett ötödik hely mellett a vegyes csapatversenyben is értékes pontokat gyűjtött a magyar válogatottnak.
Sóczó Rebeka először lett pontszerző kontinentális viadalon
Rebeka már az egyéni küzdelmek során megmutatta, hogy komolyan számolni kell vele. A versenyt három látványos győzelemmel kezdte: előbb a brit Devalle ellen nyert yukoval, majd az izraeli Bar Or, illetve a szlovén Schuster sem tudta megállítani – mindkettejüket ipponnal múlta felül. Ezzel magabiztosan jutott el az elődöntőig, ahol az ukrán Tsimkoval vívott rendkívül szoros és kiélezett mérkőzést. Bár a döntőbe kerülés végül egyetlen yukón múlott, Rebeka teljesítménye így is elismerésre méltó volt.
A bronzmérkőzésen a portugál olimpikon, Tais Pina várt rá, aki egy rutinos, nemzetközileg is ismert ellenfél. A békéscsabai lány mindent megtett a dobogós helyért, ám ezúttal a tapasztalat döntött: a portugál két vazarival megszerezte a győzelmet. Az ötödik hely azonban így is óriási siker a fiatal dzsúdós számára, hiszen pályafutása során először végzett pontszerző helyen kontinentális szinten.
Gyáni János tanítványa a vasárnapi csapatversenyben is kulcsszerepet vállalt, gyors győzelemmel járult hozzá ahhoz, hogy a végül a hetedik helyen záró magyar válogatott versenyben maradjon.
A jövőben komolyabb sikereket is elérhet
– Az eredmények jól mutatják, hogy Sóczó Rebeka egyre stabilabb teljesítményt nyújt a nemzetközi mezőnyben és a jövőben komolyabb sikerekre is esélyes lehet. A kisinyovi Európa-bajnokság mindenképpen mérföldkő karrierjében – egy újabb lépés afelé, hogy a felnőtt élmezőnyben is maradandót alkosson
– összegzett Gyáni János, a BM Kano és Judo SE edzője.
Az U23-as Európa-bajnokságon harminchét ország háromszáznyolc dzsudósa lépett tatamira.