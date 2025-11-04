Remekül sikerült a bajnoki főpróba

A Gergely Zoltán-emlékverseny igazi főpróba volt a két hét múlva következő Országos Mezei Bajnokságra, amelyet Gödöllő rendez majd. A csabaiak közül az U16-os fiúk 4500 méteres futamában Mázor Milán magabiztos győzelmet aratott 15:01 perccel, míg Bende Zsombor remek futással a 3. helyen ért célba 15:40-es idővel. A női mezőnyben Kovács Alexandra az U20-as korosztályban 2., a felnőttek között a 6. helyet szerezte meg 22:55 perces idővel. Az Urbanikné Rosza Mária által felkészített atléták ezekből a teljesítményekből erőt meríthetnek az ob-ra.

Urbanikné Rosza Mária a tanítványaival Fotó: Békéscsabai AC