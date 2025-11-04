november 4., kedd

Atlétika

3 órája

Remekül sikerült a bajnoki főpróba

Címkék#Mázor Milán#u16#Szekszárd#Békéscsabai Atlétikai Club#győzelem

Kilenc esztendő után újra benépesült a Szekszárd melletti Sötétvölgy, ahol a Békéscsabai Atlétikai Club sportolói is rajthoz álltak a napsütéses, őszi mezei futóversenyen.

Gajdács Pál

A Gergely Zoltán-emlékverseny igazi főpróba volt a két hét múlva következő Országos Mezei Bajnokságra, amelyet Gödöllő rendez majd. A csabaiak közül az U16-os fiúk 4500 méteres futamában Mázor Milán magabiztos győzelmet aratott 15:01 perccel, míg Bende Zsombor remek futással a 3. helyen ért célba 15:40-es idővel. A női mezőnyben Kovács Alexandra az U20-as korosztályban 2., a felnőttek között a 6. helyet szerezte meg 22:55 perces idővel. Az Urbanikné Rosza Mária által felkészített atléták ezekből a teljesítményekből erőt meríthetnek az ob-ra. 

Urbanikné Rosza Mária a tanítványaival Fotó: Békéscsabai AC

 

 

