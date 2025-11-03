Megállták a helyüket az orosháziak magyar bajnokságon

A pestszentimrei sportkastélyban megrendezett 27. Bushido Kupán 56 klub 280 versenyzője indult el. A Shihan Kiss Attila vezette shidokan karatésok a knock-down szabályrendszerben rendezték meg a viadalt, amelyen a kyokushin karatésok és az ebből kialakult irányzatok versenyzői csaptak össze.

Az orosházi IchiGeki Kyokushin Karate SE versenyzői

Fotó: BMHSZ

A Békés vármegyét képviselő orosházi IchiGeki Kyokushin Karate SE versenyzői eredményesen szerepeltek.

Sensei Orbán Tibor edző elmondta, annak ellenére, hogy a bíráskodás szerinte igen csak hagyott maga után kívánni valót, megállták helyüket a klub versenyzői, akik egy aranyat-, és két bronzérmet érdemeltek ki.

Eredményeik. Kumite (küzdelem). Senior, nők, -65 kg. Bajnok: Orbán–Vámosi Enikő. Serdülő fiú, -45 kg: 3. Orbán Félix. Gyermek. II. Leány, -40 kg: 3. Orbán Molli.