Megállták a helyüket az orosháziak magyar bajnokságon
Egy aranyat-, és két bronzérmet szereztek az orosházi IchiGeki Kyokushin Karate SE versenyzői a 27. Bushido Kupa, knock-down magyar bajnokságon.
A pestszentimrei sportkastélyban megrendezett 27. Bushido Kupán 56 klub 280 versenyzője indult el. A Shihan Kiss Attila vezette shidokan karatésok a knock-down szabályrendszerben rendezték meg a viadalt, amelyen a kyokushin karatésok és az ebből kialakult irányzatok versenyzői csaptak össze.
A Békés vármegyét képviselő orosházi IchiGeki Kyokushin Karate SE versenyzői eredményesen szerepeltek.
Sensei Orbán Tibor edző elmondta, annak ellenére, hogy a bíráskodás szerinte igen csak hagyott maga után kívánni valót, megállták helyüket a klub versenyzői, akik egy aranyat-, és két bronzérmet érdemeltek ki.
Eredményeik. Kumite (küzdelem). Senior, nők, -65 kg. Bajnok: Orbán–Vámosi Enikő. Serdülő fiú, -45 kg: 3. Orbán Félix. Gyermek. II. Leány, -40 kg: 3. Orbán Molli.
