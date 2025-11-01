Labdarúgás - Vármegyei II. osztály
Friss II. osztályú eredmények
A Békés Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság tizenegyedik játéknapjának szombati eredménysora.
A Mezőberény (kékben) hazai rangadót veszített, az Újkígyós viszont magabiztos hazai sikerrel folytatta felemelkedését. Fotó: Szabó Zsolt
Újkígyós FC–Békéscsabai MÁV SE 6–0 (3–0)
Mezőmegyer SE–Dobozi SE 1–2 (0–1)
Mezőberényi LE–Eleki USE 1–4 (1–1)
Battonyai TK–Lőkösháza KSK 0–0
Békésszentandrási HMSE–Tótkomlósi TC 1–2 (0–1)
Csanádapácai EFC–Kaszaper SE 1–2 (1–1)
November 2., vasárnap, 13.30:
Csabacsűdi GYLSE–Szabadkígyósi SZSC
Szabadnapos: Végegyháza-Magyarbánhegyes
Részletek később.
