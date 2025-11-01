november 1., szombat

Labdarúgás - Vármegyei II. osztály

2 órája

Friss II. osztályú eredmények

Címkék#eredmények#Vármegyei II#labdarúgás#meccsek

A Békés Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság tizenegyedik játéknapjának szombati eredménysora.

Beol.hu
Friss II. osztályú eredmények

A Mezőberény (kékben) hazai rangadót veszített, az Újkígyós viszont magabiztos hazai sikerrel folytatta felemelkedését. Fotó: Szabó Zsolt

Újkígyós FC–Békéscsabai MÁV SE 6–0 (3–0)
Mezőmegyer SE–Dobozi SE 1–2 (0–1)
Mezőberényi LE–Eleki USE 1–4 (1–1)
Battonyai TK–Lőkösháza KSK 0–0
Békésszentandrási HMSE–Tótkomlósi TC 1–2 (0–1)
Csanádapácai EFC–Kaszaper SE 1–2 (1–1)
November 2., vasárnap, 13.30:
Csabacsűdi GYLSE–Szabadkígyósi SZSC
Szabadnapos: Végegyháza-Magyarbánhegyes

Részletek később.

 

 

