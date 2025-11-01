Labdarúgás - Vármegyei I. osztály
25 perce
Friss I. osztályú eredmények
A Békés Vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság tizenkettedik játéknapjának szombati eredménysora.
A Jamina (feketében) és a Mezőhegyes csapata is fontos mérkőzést nyert. Fotó: Kiss Zoltán
Szarvasi FC–Füzesgyarmati SK 11–0 (5–0)
Nagyszénás SE–Jamina SE 1–4 (1–1)
Orosházi MTK-ULE–Kondorosi TE 2–1 (0–1)
Mezőhegyesi SE–Békési FC 2–0 (1–0)
Gyomaendrődi FC–Dévaványai SE 1–1 (0–0)
Szabadnapos: Szeghalmi FC
Részletek hamarosan.
