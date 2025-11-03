Óriási mezőnyben vitézkedtek a Békés vármegyei harcművészek

A monori ITF Taekwon-do versenyre 8 ország, 41 egyesületének, 370 versenyzője 891 nevezéssel lépett küzdőtérre a magyar csapatok mellett többek között Ausztriából, Szlovákiából, Angliából és Ukrajnából.

A Magyarbanhegyesi-Corvin-Taekwon-do-Klub Monoron eredményes ITF Taekwon-do csapata

Fotó: BMHSZ

Az ITF Taekwon-do versenyen kick-boxosok is küzdőtérre léptek

A kétnapos esemény körmérkőzéses rendszerben zajlott, ami lehetőséget adott a gyakorlásra, több versenytapasztalat megszerzésére, hiszen az adott csoporton belül mindenkinek minden ellenféllel meg kellett küzdenie. Izgalmas verseny alakult ki, hiszen az utóbbi idők gyakorlatának megfelelően az ITF taekwon-do szakosztályokon kívül kick-box klubok is elküldték versenyzőiket. Az ilyen nyílt versenyek csak növelik a küzdelmek színvonalát, s egyre több egyesület rendelkezik mind a két szakosztállyal.

A Békés Megyei Harcművész Szövetség klubjai összesen hét aranyérmet szorgoskodtak össze, de jutott még medál ezüstből és bronzból is, négy, illetve három. Örömteli módon minden korosztályból sikerült érmet szerezni, vagyis az utánpótlás korú versenyzők is követik a felnőtteket.

A füzesgyarmatiak kis csapata Fotó: BMHSZ

Békés vármegyei dobogós eredmények. Küzdelem. Felnőtt. 60 kg: 1. Tamás Boglárka (Corvin Taekwon-do Klub Magyarbánhegyes). Ifjúsági. 49 kg: 1. Cseresznyés Lea (Magyarbánhegyes). 60 kg: 2. Nagy Georgina (Békéscsabai JALTE-ITF Taekwon-do). Kadet. +60 kg: 3. Tímár Nándor (Tóth Dojang, Szarvas). Kadet 2 korosztály. 52 kg: 2. Németi Maya (Hegyesi Kick-box SE, Füzesgyarmat). Gyermek korosztály. 28 kg: 2. Ramasz Réka (Füzesgyarmat). 34 kg: 2. Tóth Vanda (Füzesgyarmat). Senior. 55 kg: 1. Tamás Tímea (Magyarbánhegyes).

Formagyakorlat (tull). Ifjúsági. II.DAN: 1. Cseresznyés Lea. Ifjúsági, 4–1 gup: 3. Bihari Iringó (Magyarbánhegyes). 9–7. gup: 3. Kertész Patrik (JALTE ITF Taekwon-do). Gyermek leány. 6-4. gup: 1. Forgó Fruzsina (Magyarbánhegyes).

Töréstechnika. Speciáltechnikai törés. Gyermek leány: 1. Forgó Fruzsina. Erőtörés. Gyermek leány: 1. Forgó Fruzsina.