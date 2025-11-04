november 4., kedd

Kispályás labdarúgás

1 órája

Ötödik szezonját futja a kislélekszámú települések kispályás labdarúgó-bajnoksága

Címkék#színvonal#játék#szezon#nagypályás bajnokság#kispályás bajnokság

Az ötödik szezont kezdte meg szeptemberben a Magyar Labdarúgó Szövetség Békés Vármegyei Igazgatósága által elindított kislélekszámú települések kispályás labdarúgó-bajnoksága. Az őszi szezon küzdelmei befejeződtek, a tavaszi folytatást a Sarkadkeresztúr, a Furta, a Nagybánhegyes és a Geszt kezdi majd az élről.

Gajdács Pál

Az őszi szezont lezáró mérkőzések Geszt gyönyörű Tisza-kastélyának gumiborítású kispályáján zajlottak. Örvendetes a Biharugra csapatának visszatérése és az utolsó fordulóban nyújtott kiváló teljesítménye. 

Geszt
Az utolsó fordulót a Geszttelepülés Tisza-kastélyának árnyas fái alatt rendezték

Geszt, Sarkadkeresztúr, a Furta, a Nagybánhegyes az élen

A 2025–26-os szezonra 16 település csapata küldte el a nevezését. Az első fordulóra központi helyen, Békéscsabán, a Labdarúgó Akadémia élőfüves centerpályáján került sor, egybekötve egy főzőversennyel. A megvendégelő csapatok – Bélmegyer, Furta és Körösnagyharsány – egyben letudta az őszi szezon rendezési feladatát. 

Az A csoportban élen álló a többi együttesnél jóval fiatalabb átlagéletkorú Sarkadkeresztúr az elmúlt évben még a nagypályás bajnokságban szerepelt. Játékerő szempontjából a nagypályás bajnokságban lenne a helyük. A Bélmegyer gárdája csak az első két fordulóban szerepelt, majd létszámhiányra hivatkozva visszalépett, cserben hagyva ezzel a csoportot. 

A hajdúsági csapatok csoportja a Csökmő nélkül zajlott, holott ez a gárda is elküldte nevezését, de időközben többen is a szeghalmi és a füzesgyarmati nagypályás alakulatba igazoltak, így létszámhiány miatt visszalépett. Játéktudásban a Darvas csapata fejlődött a legtöbbet, meglepő az Újiráz mérsékeltebb szereplése. 

A harmadik csoportban öt fordulót rendeztek meg, mert minden csapat hazai pályán vállalta a csoport csapatainak megvendégelését. Az idei bajnoksághoz csatlakozó Dombegyház méltó riválisa volt a Nagybánhegyes és a Nagykamarás együttesének. 

– Az őszi szezonra jellemző volt a játék színvonalának emelkedése, főként a jó talajú pályákon voltak kiegyensúlyozott és izgalmas mérkőzések – mondta Tóth Márton, a bajnokság ötletgazdája és szervezője. – Örömmel mondhatom, hogy rendezési és fegyelmi problémák nem voltak. Rózsa Zoltán és Scsitovics János játékvezetők ténykedésével a csapatok elégedettek voltak. Igazgatóságunk köszöni a labdarúgóknak, szervezőknek és külön a települések polgármestereinek, hogy biztosították a csapatok részvételét, hozzájárulva a sportbaráti kapcsolatok elmélyítéséhez.

Tóth Márton külön is kiemelte Dinnyés Ildikó dombegyházi, Mohácsi Klaudia nagykamarási polgármester, valamint Nagyné Bondár Anikó, a sarkadkeresztúri klub elnökének segítségét. A békéscsabai első fordulóban nagy segítséget nyújtott a berendezések biztosításával Gyarmati Sándor, a Békés Vármegyei Polgárőrség elnöke, illetve Bora Imre, az MLSZ Vármegyei Igazgatóságának elnökségi tagja. 

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Állás, az őszi szezon után 

A csoport: 1. Sarkadkeresztúr 22 pont (22–4), 2. Körösújfalu 17 (14–7), 3. Tarhos 17 (14–13), 4. Bélmegyer 1 (3–29). B csoport: 1. Furta 18 (27–7), 2. Darvas 6 (11–19), 3. Újiráz 3 (7–19). C csoport: 1. Nagybánhegyes 31 (24–8), 2. Dombegyház 24 (18–14), 3. Nagykamarás 20 (9–14), 4. Almáskamarás 11 (7–22). D csoport: 1. Geszt 25 (20–10), 2. Körösnagyharsány 18 (19–13), 3. Mezőgyán 15 (10–13), 4. Biharugra 8 (5–18).

 

 

