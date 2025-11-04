Ötödik szezonját futja a kislélekszámú települések kispályás labdarúgó-bajnoksága

Az őszi szezont lezáró mérkőzések Geszt gyönyörű Tisza-kastélyának gumiborítású kispályáján zajlottak. Örvendetes a Biharugra csapatának visszatérése és az utolsó fordulóban nyújtott kiváló teljesítménye.

Az utolsó fordulót a Geszttelepülés Tisza-kastélyának árnyas fái alatt rendezték

Geszt, Sarkadkeresztúr, a Furta, a Nagybánhegyes az élen

A 2025–26-os szezonra 16 település csapata küldte el a nevezését. Az első fordulóra központi helyen, Békéscsabán, a Labdarúgó Akadémia élőfüves centerpályáján került sor, egybekötve egy főzőversennyel. A megvendégelő csapatok – Bélmegyer, Furta és Körösnagyharsány – egyben letudta az őszi szezon rendezési feladatát.

Az A csoportban élen álló a többi együttesnél jóval fiatalabb átlagéletkorú Sarkadkeresztúr az elmúlt évben még a nagypályás bajnokságban szerepelt. Játékerő szempontjából a nagypályás bajnokságban lenne a helyük. A Bélmegyer gárdája csak az első két fordulóban szerepelt, majd létszámhiányra hivatkozva visszalépett, cserben hagyva ezzel a csoportot.

A hajdúsági csapatok csoportja a Csökmő nélkül zajlott, holott ez a gárda is elküldte nevezését, de időközben többen is a szeghalmi és a füzesgyarmati nagypályás alakulatba igazoltak, így létszámhiány miatt visszalépett. Játéktudásban a Darvas csapata fejlődött a legtöbbet, meglepő az Újiráz mérsékeltebb szereplése.

A harmadik csoportban öt fordulót rendeztek meg, mert minden csapat hazai pályán vállalta a csoport csapatainak megvendégelését. Az idei bajnoksághoz csatlakozó Dombegyház méltó riválisa volt a Nagybánhegyes és a Nagykamarás együttesének.

– Az őszi szezonra jellemző volt a játék színvonalának emelkedése, főként a jó talajú pályákon voltak kiegyensúlyozott és izgalmas mérkőzések – mondta Tóth Márton, a bajnokság ötletgazdája és szervezője. – Örömmel mondhatom, hogy rendezési és fegyelmi problémák nem voltak. Rózsa Zoltán és Scsitovics János játékvezetők ténykedésével a csapatok elégedettek voltak. Igazgatóságunk köszöni a labdarúgóknak, szervezőknek és külön a települések polgármestereinek, hogy biztosították a csapatok részvételét, hozzájárulva a sportbaráti kapcsolatok elmélyítéséhez.