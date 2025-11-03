Az utolsó pillanatokban hiúsult meg a pontszerzés

Újpest FC–Gyulai Amazonok 4–3 (2–0)

NB I.-es női futsal-mérkőzés. Budapest, 50 néző. Vezette: Urgyán, Oláh F. (Zsurbej).

Gyula: Kovács V. – Kurta, Lovas, Nagy K., Komlósi. Csere: Sebestyén, Futaki, Petri-Szabó, Kajári, Megyeri, Kurai. Edző: Szentgáli-Molnár Ágnes.

Gólszerző: Lőrincz-Rainiss (7.), Markó (13.), Szennai (22.), Kreisz (40.), ill. Nagy K. (24.), Kurai (30.), Komlósi (39.).

Szentgáli-Molnár Ágnes: – Sajnálom az elhullajtott pontot, nagy fegyverténynek tartom, hogy mínusz háromról visszajöttünk a meccsbe. Látjuk mit kell változtatni, azon vagyunk, hogy legjobb arcunkat mutassuk hétről-hétre. Sokat fejlődtünk az első kör óta, fogunk mi még meglepetéseket okozni.