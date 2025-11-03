3 órája
Az utolsó pillanatokban hiúsult meg a pontszerzés
Balszerencsés vereséget szenvedett a Gyulai Amazonok NB I.-es női futsalcsapata a fővárosban. A bajnokság 7. játéknapján háromgólos hátrányt dolgoztak le szünet után a fürdővárosiak, az utolsó pillanatokban kapott találat mégis meghiúsította a pontszerzésüket.
A gyulaiak kapusa, Kovács Viktória az utolsó másodpercekben kapitulált Újpesten. Fotó: Kiss Zoltán
Újpest FC–Gyulai Amazonok 4–3 (2–0)
NB I.-es női futsal-mérkőzés. Budapest, 50 néző. Vezette: Urgyán, Oláh F. (Zsurbej).
Gyula: Kovács V. – Kurta, Lovas, Nagy K., Komlósi. Csere: Sebestyén, Futaki, Petri-Szabó, Kajári, Megyeri, Kurai. Edző: Szentgáli-Molnár Ágnes.
Gólszerző: Lőrincz-Rainiss (7.), Markó (13.), Szennai (22.), Kreisz (40.), ill. Nagy K. (24.), Kurai (30.), Komlósi (39.).
Szentgáli-Molnár Ágnes: – Sajnálom az elhullajtott pontot, nagy fegyverténynek tartom, hogy mínusz háromról visszajöttünk a meccsbe. Látjuk mit kell változtatni, azon vagyunk, hogy legjobb arcunkat mutassuk hétről-hétre. Sokat fejlődtünk az első kör óta, fogunk mi még meglepetéseket okozni.
Bucsán is átmasírozott a Vésztő - galériával