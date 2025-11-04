Vívás 1 órája

Felhozó vívóversenyek Szolnokon és Békéscsabán

Szolnok adott otthont a hétvégén a Halloween Kupa párbajtőrversenynek melyen az Alföld vívó Akadémia fiataljai is pástra léptek. A kadétok versenyében Fári Bence személyében egy első helyet is elhoztak a békéscsabaiak.

Szintén az elmúlt hétvége történése volt, hogy az Alföld Vívó Akadémia rendezett Békéscsabán egy meghívásos amatőr párbajtőrversenyt, melyen a házigazdák mellett a Kondorosi Vívó Sportegyesület versenyzői is részt vettek részt. A dobogó tetején Fári Bence, jobbról a második Tímár Tas

Fotó: AVA Jobb békéscsabai eredmények. Halloween Kupa. Fiúk. Serdülő: 2. Gonda Péter, 15. Tolnai Péter. Kadét: 1. Fári Bence, 7. Tímár Tas, 10. Bjelik-Lantos Botond, 13. Gonda Péter. Törpici: 8. Tari Benedek, 12. Petró Barnabás. Leányok. Gyermek: 9. Diaz-Csarnai Liliána, 10. Gonda Tímea, 16. Jankó Rebeka. Őszi Kupa. Fiúk. Gyerek: 1. Kiss Előd, 3. Fülöp János és Csulik Bence, 5. Tari Benedek, 6. Petró Barnabás, 7. Balczó András. Törpici: 5. Máté Milos. Leányok. Gyerek: 6. Szkaliczki Kata, 8. Gazsó Maja. A békéscsabai Őszi Kupa legjobb békéscsabai vívói Fotó: AVA

