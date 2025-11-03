november 3., hétfő

Erőemelés

1 órája

Világcsúccsal és arannyal debütált a világbajnokságon

Címkék#Fanatic Body & amp ; Fitness Power#fekvenyomásban#Dénes József#világszervezet

A World Powerlifting Alliance (WPA) világszervezet világbajnokságát a Bács-Kiskun vármegyei Lakitelek rendezte meg az elmúlt héten. Az erőemelő világbajnokságon két békéscsabai sportoló is bearanyozódott.

Gajdács Pál

A Hungarikum Ligetbe 36 ország küldte el versenyzőjét, az erőemelő világbajnokságon több mint 500 sportoló összesen 700 nevezést adott le. 

erőemelő világbajnokságon
Csukás Lili sikeresen küzdött meg a súlyokkal az erőemelő világbajnokságon
Fotó: Csukás Zsolt

Csukás Lili az erőemelő világbajnokságon elért egyéni csúcsára a legbüszkébb

A békéscsabai Csukás Lili mindössze egy éve kötelezte el magát az erőemeléssel, a lakiteleki volt az első világversenye. 

– A klasszikus RAW power lifting kategóriában indultam a juniorok –56 kilogrammos súlycsoportjában. Nagyon szétszedték a korcsoportokat, s hiába volt nagy a mezőny, több korosztályban és súlycsoportban is kevesen indultak – kezdte beszámolóját Csukás Lili. – Guggolásban 75 kg-ot értem el, ami világrekord, ám számomra még ennél is értékesebb a felhúzásban jegyzett 110 kg-os egyéni csúcsom – mondta a fiatal csabai erőemelő, aki fekvenyomásban 37,5 kg-ot teljesített.

– Egy éve kezdtem el az erőemeléssel foglalkozni először egyedül, majd a gyulai MuscleFitnél Ficzere Tamás segítségével. Az egy év alatt rengeteg munkát elvégeztem. Jövőre már az open kategóriában nagyobb súlyokkal versenyzem majd, s a célom tovább döntögetni a csúcsokat. 

Tenkei László sok nehézség után lett sikeres a vébén
Tenkei László sok nehézség után lett sikeres a vébén Fotó: Csukás Zsolt

A békéscsabai Fanatic Body&Fitness Power képviseletében Dénes József tanítványai közül két masters korosztályú erőemelő lépett a tárcsák elé. 

Tenkei László műtét után felépülve indult a masters III. korcsoportban az 50-54 évesek között a lakiteleki vébén. A –90 kg-ban guggolásban 150, fekvenyomásban 100, felhúzásban 220 kg, összesítésben 470 kg a teljesítménye, amivel meg is nyerte a világbajnokságot. 

– Idén megműtötték a csípőmet, emiatt kissé féloldalas volt a guggolásom, a vállamat pedig szeptember óta injekciózzák. Két rontásom volt guggolásban és ugyanennyi fekvenyomásban is, így alig tudtam versenyben maradni, de végül sikerült! – mondta Tenkei László.

A szintén fanaticos Lechner István a masters IV. (55–59 évesek) +140 kg-os súlycsoportban összesítésben 130 kg-ot jegyzett és az abszolút favorit Mészáros László mögött ezüstérmes lett. 

Lechner István

 

