Nem fogtak ki jó napot a csabaiak

Az Előre II. ígéretesen kezdett, a 18. minutában mégis a hazaiak szereztek vezetést, Tóth Péter a tizenhatos csücskéről bombázott a rövid felső sarokba, 1–0.

Az Előre II. játékosai elmaradtak attól, amit az edzőjük elvárt volna tőlük. Fotó: Kiss Zoltán

A battonyai származású támadó negyedóra múltán egy jobbról középre tett labdát terelt kapuba az ötösön belülről az egyik csabai védő kíséretében, 2–0. A látogatók ekkor már félszegen fociztak, nem igazán volt lehetőségük. A 42. percben pedig egy félpályáról felívelt labda átszállt Mágocsi felett, a rárajtoló Hajnal pedig 13 méterről a rövid sarokba lőtte azt, 3–0.

A második félidőre sem tudott feljavulni a csabai csapat. Az 54. percben egy szögletük után Czinanó kirúgásával indult a hazai kontra a jobb oldalon, a középre tett labdát Hegedűs fejezte be pontosan, 4–0. A 60. percben ismét mozizott a vendégek védelme: ezt kihasználva egy beadott labdát az ötösről Nagy R. értékesített, beállítva a végeredményt, 5–0.

Az első negyedórát leszámítva a sokat hibázó látogatók nem tudtak felnőni a vásárhelyiek által

Jó: Tóth P., Czinanó, Török, Sági, ill. senki.

Balog Zsolt: – Egészen más eredmény is születhetett volna, ha a játékvezető a meccs elején megítéli a nyilvánvaló kiállítást. Azt követően egy jól eltalált lövésből születő gól megfogta a csapatot, ebből nem is tudott kilépni, így teljesen jogos hazai siker született. Sajnos sokkal kevesebbet kaptam annál a játékosoktól, mint amire számítottam.

Hódmezővásárhelyi FC–Békéscsaba 1912 Előre II. 5–0 (3–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Hódmezővásárhely, 200 néző. Vezette: Kása Tibor (Pálinkás Donát Ferenc, Dudás Vilmos).

Hódmezővásárhely: Czinanó – Illés, Zana, Herczeg (Di Mundo), Török, Nagy R. (Simon), Hajnal (Kovács Kolos), Tóth P. (Rajsli), Hegedűs (Sipos), Sági, Marsa. Vezetőedző: Szűcs Róbert.

Békéscsaba II.: Tóth P. – Komáromi (Ilyés B.), Albert, Harmati (Sirokmán), Papp Zs., Molnár M. (Német G.), Maronyay, Mágocsi (Brecska), Vólent, Ésik (Kurai), Oláh Á. Vezetőedző: Balog Zsolt.

Gólszerző: Tóth P. (18., 33.), Hajnal (42.), Hegedűs (54.), Nagy R. (60.).