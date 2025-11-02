november 2., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Nem bírt az újonc nagykunsági csapattal az Előre

Címkék#labdarúgás#Előre 1912#Karcag#Békéscsaba

Ahogy egy hete Szentlőrincen, úgy vasárnap Karcagon is vezetett a Békéscsaba labdarúgó-csapata az első félidő után, ám ezúttal sem sikerült győzni, a hazai pályán még veretlen Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei csapat gyorsan fordított és meg is nyerte a mérkőzést az NB II 12. fordulójában. Az Előre újra fontos pontokat hullajtott el.

Gajdács Pál

A bemelegítésnél az Előre csapatkapitánya, Viczián Ádám megsérült, így Pelles Patrik állt a csatasorba. 

Előre
Kotula Máté (37), az Előre középpályása harcban a labdáért. Csapata ismét pontszerzési esélyt szalasztott el. Fotó: Karcagi SC/ Vígh Attila

Az Előre vezetése után a második félidő elején jött a hidegzuhany

A Karcagi SE lépett fel támadólag, Girsik Áron már a 3. percben gólt szerezhetett volna, de a lövése célt tévesztett. Enyhe mezőnyfölényben játszott a hazai együttes, de komoly helyzetet nem tudott kidolgozni. Az első nagyobb helyzetet Székely Dávid beadása után Pap Zsolt előtt adódott, de Takács János hárított. Némiképp váratlanul jött a csabaiak gólja, amit egy védő, Csató Martin szerzett. A gól megfogta a hazaiakat, a szünetig nem is tudtak említésre méltó helyzetet összehozni. 

A szünetben Varga Attila, a hazaiak edzője két poszton is változtatott a középpályán. Csapata rögtön nagy nyomást helyezett a lila-fehérekre és négy perc elteltével máris meglett az eredménye. Sokat nem kellett várni az újabb karcagi találatra sem. A csabaiak próbáltak támadóbb felfogásban játszani, amivel némi kockázatot is vállaltak, és egy kontra után máris 3–1-re vezetett a Karcag. A hazaiak ezután sem álltak meg és egy pontrúgás után el is döntötték a három pont sorsát. A Békéscsaba ugyan még kozmetikázott az eredményen, ám ez már mit sem változtatott a tényen: az újonc Karcag megőrizte idei hazai veretlenségét, a lila-fehérek pedig elkönyvelhették a szezonbeli ötödik vereségüket.

35. perc: Balla végzett el szögletet a bal oldalról, az ellenkező oldalról érkező Csató Martin pedig senkitől sem zavartatva 8 méterről a jobb alsó sarokba fejelt, 0–1.

49. perc: Egy kivágott labdára Székely Dávid csapott rá, aki a jobb oldalról pontosan ívelt középre, Kovalovszki Máté érkezett és jobbról 4 méterről a kapu közepébe lőtt, 1–1.

58. perc: Pap Zsolt saját térfeléről végzett el egy hatalmas bedobást, a labda Csató hátáról Székely Dávidhoz pattant, aki becselezte magát a 16-oson belülre és 8 méterről ballal lőtt, a labda a felső lécről vágódott a kapuba, 2–1.

68. perc: Székely estében tette tovább a labdát Kohutnak, aki először Takácsba lőtt, a kapusról kipattant a labda, éppen Kohut elé, ő ismételt, a középre tartó labda a gólvonalon álló Hodonickiről a jobb alsó sarokba vágódott, 3–1.

79. perc: Girsik végzett el a jobb oldalról az oldalvonal közeléből szabadrúgást, László Dávid emelkedett a legmagasabbra, aki 10 méterről a jobb alsó sarokba fejelt, 4–1.

87. perc: Kuzma hosszú lőtt passza után Harsányi vette le a labdát középen a 16-os vonalánál, majd egy igazítás után jobbal a bal alsó sarokba bombázott, 4–2. 

Jó: Székely, Pap Zs., Kovalovszki, ill. Csató M., Harsányi. 

Varga Attila: – Nagyon komoly munkát tettek bele a játékosaim ebbe a sikerbe. Nem volt könnyű meccs, hiszen jól felkészült ellenféllel találkoztunk. A cserék kiválóan sültek el a félidőben, így új energiák kerültek a pályára. Van még min javítanunk, de a második játékrészben mutatott teljesítményünk alapján jó úton járunk, és teljesen megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. 

Csató Sándor: – Az első félidőben jól nézett ki a csapat játéka. A szünetben azt kértem a játékosoktól, hogy így folytassák, de a hozzáállás már nem volt ugyanaz. Olyan helyzetekből kaptuk a gólokat, amelyekre készültünk. A második félidő értékelhetetlen volt, csalódott vagyok!

Karcagi SE–Békéscsaba 1912 Előre 4–2 (0–1)

  • NB II.-es labdarúgó-mérkőzés. Karcag, 860 néző. Vezette: Szigetvári Márk (Punyi Gyula, Szilágyi Norbert. 
  • Karcag: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi, Fazekas L., Szűcs K. – Fábián (Kohut, a szünetben), Györgye (László D., a szünetben), Pap Zs., Székely (Sághy, 73.), Girsik (Tarcsi, 89.) – Sain (Vida, 83.). Vezetőedző: Varga Attila. 
  • Békéscsaba: Takács – Kuzma, Pelles (Daru, 63.), Hodonicki, Csató M. (Kovács G., 63.) – Balla (Igricz, 88.), Szabó B., Zsolnai, Kotula (Harsányi, 72.) – Borsos (Sármány, 72.), Kóródi. Vezetőedző: Csató Sándor. 
  • Gólszerző: Kovalovszki a 49., Székely az 58., Kohut a 68., László D. a 79., ill. Csató M. a 35., Harsányi a 87. percben. 
  • Sárga lap: Zsolnai a 67., Kohut a 81., Pap Zs. a 90. percben.

 

