Nem bírt az újonc nagykunsági csapattal az Előre

A bemelegítésnél az Előre csapatkapitánya, Viczián Ádám megsérült, így Pelles Patrik állt a csatasorba.

Kotula Máté (37), az Előre középpályása harcban a labdáért. Csapata ismét pontszerzési esélyt szalasztott el. Fotó: Karcagi SC/ Vígh Attila

Az Előre vezetése után a második félidő elején jött a hidegzuhany

A Karcagi SE lépett fel támadólag, Girsik Áron már a 3. percben gólt szerezhetett volna, de a lövése célt tévesztett. Enyhe mezőnyfölényben játszott a hazai együttes, de komoly helyzetet nem tudott kidolgozni. Az első nagyobb helyzetet Székely Dávid beadása után Pap Zsolt előtt adódott, de Takács János hárított. Némiképp váratlanul jött a csabaiak gólja, amit egy védő, Csató Martin szerzett. A gól megfogta a hazaiakat, a szünetig nem is tudtak említésre méltó helyzetet összehozni.

A szünetben Varga Attila, a hazaiak edzője két poszton is változtatott a középpályán. Csapata rögtön nagy nyomást helyezett a lila-fehérekre és négy perc elteltével máris meglett az eredménye. Sokat nem kellett várni az újabb karcagi találatra sem. A csabaiak próbáltak támadóbb felfogásban játszani, amivel némi kockázatot is vállaltak, és egy kontra után máris 3–1-re vezetett a Karcag. A hazaiak ezután sem álltak meg és egy pontrúgás után el is döntötték a három pont sorsát. A Békéscsaba ugyan még kozmetikázott az eredményen, ám ez már mit sem változtatott a tényen: az újonc Karcag megőrizte idei hazai veretlenségét, a lila-fehérek pedig elkönyvelhették a szezonbeli ötödik vereségüket.

35. perc: Balla végzett el szögletet a bal oldalról, az ellenkező oldalról érkező Csató Martin pedig senkitől sem zavartatva 8 méterről a jobb alsó sarokba fejelt, 0–1.

49. perc: Egy kivágott labdára Székely Dávid csapott rá, aki a jobb oldalról pontosan ívelt középre, Kovalovszki Máté érkezett és jobbról 4 méterről a kapu közepébe lőtt, 1–1.

58. perc: Pap Zsolt saját térfeléről végzett el egy hatalmas bedobást, a labda Csató hátáról Székely Dávidhoz pattant, aki becselezte magát a 16-oson belülre és 8 méterről ballal lőtt, a labda a felső lécről vágódott a kapuba, 2–1.