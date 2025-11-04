november 4., kedd

Károly névnap

10°
+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fit-kid

53 perce

Égi Janka ezüstérmes a fit-kid Európa-bajnokságon

Címkék#Európa#Égi Janka#Aerofit DSE#ezüstérem#Magyarország

Nagy sikert ért el Égi Janka, a békéscsabai Aerofit DSE versenyzője a Nagykanizsán zajló 21. Fit-kid Európa-bajnokságon.

Gajdács Pál

– Nagy öröm és óriási büszkeség egyesületünk számára, hogy Égi Janka Magyarországot képviselhette az Európa-bajnoki döntőben. Több évnyi kitartó kemény munka eredményeként a második helyen végzett – számolt be Hajtman Erika, az Aerofit DSE vezetője. 

Égi Janka a serleggel és a szépen csillogó ezüstéremmel
Fotó: FB/Aerofit DSE

Janka egy rendkívül precíz, profi gyakorlattal nyűgözte le a pontozókat és érdemelte ki az ezüstmedált. Égi Janka felkészítői Hajtman Erika mellett Beraczka Krisztina és Kocsorné Balázs Beatrix voltak.

A Kanizsa Arénában november 1-jén megkezdődött kontinensbajnokságon 8 ország versenyzői vesznek részt, nemzetenként a három legjobb versenyző kerülhetett be a résztvevők közé. 

Égi Janka 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu