Égi Janka ezüstérmes a fit-kid Európa-bajnokságon

– Nagy öröm és óriási büszkeség egyesületünk számára, hogy Égi Janka Magyarországot képviselhette az Európa-bajnoki döntőben. Több évnyi kitartó kemény munka eredményeként a második helyen végzett – számolt be Hajtman Erika, az Aerofit DSE vezetője.

Égi Janka a serleggel és a szépen csillogó ezüstéremmel

Fotó: FB/Aerofit DSE

Janka egy rendkívül precíz, profi gyakorlattal nyűgözte le a pontozókat és érdemelte ki az ezüstmedált. Égi Janka felkészítői Hajtman Erika mellett Beraczka Krisztina és Kocsorné Balázs Beatrix voltak.

A Kanizsa Arénában november 1-jén megkezdődött kontinensbajnokságon 8 ország versenyzői vesznek részt, nemzetenként a három legjobb versenyző kerülhetett be a résztvevők közé.