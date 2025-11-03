A Doboz útja a címvédőn keresztül vezetett a topra - galériával

A Doboz immár két pont előnnyel vezet és változatlanul őrzi veretlenségét.

A kék mezes Doboz a címvédő otthonából távozott három ponttal, ezzel a tabella élére ugrott. Fotó: Kiss Zoltán

A két mezővárosi alakulat hazai veresége jól jött az elekieknek, igaz a berényieket ők maguk mattolták, ezzel pedig reális esélyük nyílt arra, hogy az évad végén akár a dobogón is végezhessenek. Íme a másodosztályú bajnokság hétvégi összefoglalója.

Csanádapácai EFC–Kaszaper SE 1–2 (1–1)

Vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Csanádapáca, 120 néző. Vezette: Bálint Zoltán.

Csanádapáca: Pós A. – Mag, Juhász, Göcző, Bozsó M., Hajdú, Kasza, Ádász (Végh), Drozdik, Haba, Szabó A. Edző: Óvári Arnold, Csende Krisztián.

Kaszaper: Magony – Varga P., Kéri, Kasza, Toll, Tobak, Bok, Péli T., Kovács I., Gulácsi, Péli M. (Kormányos). Edző: Kvasznovszky József.

Gólszerző: Kasza (38. – 11-esből), ill. Péli M. (24.), Tobak (60.). Kiállítva: Szabó A. (89. – nyilvánvaló gólhelyzetben kilépő játékossal szabálytalankodott), ill. Bok (81. – szövegért).

Óvári Arnold: – Ma végre jól játszottunk, csak ez sajnos nem sok szerencsével párosult, plusz egy olyan embert küldtek játékvezetőnek, aki sokadszorra bizonyítja számunkra, hogy alkalmatlan erre a feladatra. Természetesen a jegyzőkönyv ismét csak azt fogja tartalmazni, ami rám nézve terhelő, de ezt már megszokhattuk.

Kvasznovszky József: – Lelkesen, nagy akarással játszottunk, ennek a hozadéka a három pont. Gratulálok a csapatnak a győzelemhez!

Szikora Pál

Mezőmegyer SE–Dobozi SE 1–2 (0–1)

Mezőmegyer, 120 néző. Vezette: Bálint Attila.

Mezőmegyer: Kun – Takács (Lehoczki), Nagy B. (Lipták), Balogh M., Szilágyi, Nagy P., Szabó S., Kecskeméti, Séllei (Villám), Németh (Csepregi), Popucza (Lipták-Pikó). Edző: Lőrinci Attila.

Doboz: Démusz – Pojendán, Molnár M., Szabó B., Fehér, Szabó R., Váczi (Hollósi), Rácz Gy., Lukucz (Barcsay), Sztojka N. (Szigeti), Komlósi (Sztojka T.). Edző: Balog Zsolt.

Gólszerző: Lipták (95.), ill. Rácz Gy. (39.), Váczi (88.).

Lőrinci Attila: – Hiába domináltunk és irányítottuk a mérkőzést, nem tudtuk gólra váltani a fölényünket. Jól futballoztunk, de ezt a játékot gólra játsszák, a vendégcsapat pedig a kevés helyzetéből kétszer betalált, így mi maradtunk szimpatikus vesztesnek. Nem dőlt össze a világ, remélhetőleg hamarosan megtaláljuk a góllövőcipőnket és akkor minden rendben lesz.

Balog Zsolt: – Az első félidőben kicsit dekoncentráltabbak voltunk, nem tudtunk folyamatos játékot kialakítani, de így is megszereztük a vezetést. A folytatásban jobban és tudatosabban játszottunk, így hosszú idő után három ponttal távoztunk Mezőmegyerről.