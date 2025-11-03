1 órája
A Doboz útja a címvédőn keresztül vezetett a topra - galériával
A hazai csapatok közül csupán az Újkígyós nyert a vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság hétvégi 11. játéknapján, pontot is csak másik két együttes tudott megtartani. A mezőmegyeri rangadó vendégsikert hozott, a címvédő legyőzésével a Doboz állt a tabella élére, kihasználva azt is, hogy a VSE-MFC szabadnapját töltötte. Az előző héten játék nélkül maradó Elek fontos meccs behúzásával eredt a dobogósok után.
A Doboz immár két pont előnnyel vezet és változatlanul őrzi veretlenségét.
A két mezővárosi alakulat hazai veresége jól jött az elekieknek, igaz a berényieket ők maguk mattolták, ezzel pedig reális esélyük nyílt arra, hogy az évad végén akár a dobogón is végezhessenek. Íme a másodosztályú bajnokság hétvégi összefoglalója.
Csanádapácai EFC–Kaszaper SE 1–2 (1–1)
Vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Csanádapáca, 120 néző. Vezette: Bálint Zoltán.
Csanádapáca: Pós A. – Mag, Juhász, Göcző, Bozsó M., Hajdú, Kasza, Ádász (Végh), Drozdik, Haba, Szabó A. Edző: Óvári Arnold, Csende Krisztián.
Kaszaper: Magony – Varga P., Kéri, Kasza, Toll, Tobak, Bok, Péli T., Kovács I., Gulácsi, Péli M. (Kormányos). Edző: Kvasznovszky József.
Gólszerző: Kasza (38. – 11-esből), ill. Péli M. (24.), Tobak (60.). Kiállítva: Szabó A. (89. – nyilvánvaló gólhelyzetben kilépő játékossal szabálytalankodott), ill. Bok (81. – szövegért).
Óvári Arnold: – Ma végre jól játszottunk, csak ez sajnos nem sok szerencsével párosult, plusz egy olyan embert küldtek játékvezetőnek, aki sokadszorra bizonyítja számunkra, hogy alkalmatlan erre a feladatra. Természetesen a jegyzőkönyv ismét csak azt fogja tartalmazni, ami rám nézve terhelő, de ezt már megszokhattuk.
Kvasznovszky József: – Lelkesen, nagy akarással játszottunk, ennek a hozadéka a három pont. Gratulálok a csapatnak a győzelemhez!
Szikora Pál
Mezőmegyer SE–Dobozi SE 1–2 (0–1)
Mezőmegyer, 120 néző. Vezette: Bálint Attila.
Mezőmegyer: Kun – Takács (Lehoczki), Nagy B. (Lipták), Balogh M., Szilágyi, Nagy P., Szabó S., Kecskeméti, Séllei (Villám), Németh (Csepregi), Popucza (Lipták-Pikó). Edző: Lőrinci Attila.
Doboz: Démusz – Pojendán, Molnár M., Szabó B., Fehér, Szabó R., Váczi (Hollósi), Rácz Gy., Lukucz (Barcsay), Sztojka N. (Szigeti), Komlósi (Sztojka T.). Edző: Balog Zsolt.
Gólszerző: Lipták (95.), ill. Rácz Gy. (39.), Váczi (88.).
Lőrinci Attila: – Hiába domináltunk és irányítottuk a mérkőzést, nem tudtuk gólra váltani a fölényünket. Jól futballoztunk, de ezt a játékot gólra játsszák, a vendégcsapat pedig a kevés helyzetéből kétszer betalált, így mi maradtunk szimpatikus vesztesnek. Nem dőlt össze a világ, remélhetőleg hamarosan megtaláljuk a góllövőcipőnket és akkor minden rendben lesz.
Balog Zsolt: – Az első félidőben kicsit dekoncentráltabbak voltunk, nem tudtunk folyamatos játékot kialakítani, de így is megszereztük a vezetést. A folytatásban jobban és tudatosabban játszottunk, így hosszú idő után három ponttal távoztunk Mezőmegyerről.
Gömöri János
Mezőmegyer SE–Dobozi SE 1–2 (0–1)Fotók: Kiss Zoltán
Mezőberény LE–Eleki USE 1–4 (1–1)
Mezőberény, 90 néző. Vezette: Zahorán János.
Mezőberény: Rau Zs. – Fazekas, Buczkó (Székely), Labancz (Puskás), Durkó, Burai (Tóth J.), Zsíros P., Machó, Lakatos M. (Szalai), Varga J. (Malét), Kanó. Edző: Adamik Dávid.
Elek: Oláh Z. – Nagy Á. (Kászián), Dehelán, Oláh A., Püski (Horváth Z.), Kollát, Tamás, Horváth B. (Szekeres), Kasznár (Jepure), Kurta B., Oszlács. Játékos-edző: Nagy Gergely.
Gólszerző: Machó (3.), ill. Oszlács (24.), Kollát (47., 50., 90.). Kiállítva: Durkó (85. – szándékos rúgás).
Adamik Dávid: – Azt kell mondanom sajnos, hogy megérdemelt a vendéggyőzelem!
Nagy Gergely: – Küzdelmes mérkőzés volt, melybe sok munkát tett a csapat. Egy jó második félidővel nagyon fontos mérkőzést nyertünk meg, sok jó egyéni teljesítménnyel párosulva. Isten éltesse a sportszerető polgármesterünket, Szelezsán Györgyöt negyvenedik születésnapja alkalmából, örülünk, hogy győzelemmel tudtuk köszönteni.
Balogh Lajos
Békésszentandrási HMSE–Tótkomlósi TC 1–2 (0–1)
Békésszentandrás, 80 néző. Vezette: Bozó Norbert.
Békésszentandrás: Szabó A. – Olasz (Csányi), Pecnyik, Sztancsik, Szabó F. (Viszkok), Tasi N., Mizik (Styecz D.), Szécsi, Tasi K., Sándor, Gödő. Játékos-edző: Bakró Géza.
Tótkomlós: Asztalos – Barta-Vámos, Kocsis, Albert, Jámbor G., Koleszár, Szabó S. (Tompa), Tokai (Nagy K.), Keszeli, Jámbor J., Deli (Skoda). Edző: Horváth Henrik.
Gólszerző: Szécsi (87. – 11-esből), ill. Deli (4.), Pecnyik (84. – öngól). Kiállítva: Viszkok (90. – reklamálás).
Bakró Géza: – Sokkal több kell egy mérkőzés megnyeréséhez!
Horváth Henrik: – Végre azt láttam a csapattól, amit már hetek óta hiányoltam: volt tűz és akarás a játékosokban. Egy szépségdíjas lövéssel szereztünk vezetést, ezután volt még két lehetőségünk lezárni a mérkőzést . Második félidőben mezőnyben folyt leginkább a játék, egy mély és irreális talajú pályán. Győzelmünk ma teljesen megérdemelt!
Virág Imre
Battonyai TK–Lőkösháza KSK 0–0
Battonya, 70 néző. Vezette: ifj. Medovarszki János.
Battonya: Erdélyi – Varga P., Liszkai P. (Mákos), Nagy T., Kovács Z., Kotroczó (Rafael K.), Ármán (Sylmetaj), Lenti, Simon, Mazán, Balla. Játékos-edző: Varga Péter.
Lőkösháza: Orvos – Takács, Kukla L., Puporka R., Puporka E., Balázs M., Szincsák, Barthalos, Lakatos E., Czernó, Kukla D. Edző: Botás Attila.
Varga Péter: – Küzdelmes meccsen tudtuk itthon tartani az egy pontot. Dolgozunk azon, hogy meglegyen a győzelem is.
Botás Attila: – A defenzív hazaiak játéka ellen nem találtuk a megoldást. A lehetőségeinket sorra elpuskáztuk, így be kellett érnünk az egyik ponttal.
Lukács István
Újkígyós FC–Békéscsabai MÁV SE 6–0 (3–0)
Újkígyós, 60 néző. Vezette: Fűri István.
Újkígyós: Borbély – Sódar, Turcsek (Tűhegyi), Moldován (Gazsó), Vágási, Horváth R. (Marik), Darányi, Dunai, Budás (Varga P.), Csiernyik M. (Solymoskövi B.), Gonda. Edző: Bereczki Zsolt.
Békéscsabai MÁV: Bócsik – Takács K. (Karácsonyi), Lévai, Erdélyi, Zsömbörgi, Zsibrita, Pálenkás, Vozár V., Sárvári, Takács L. (Sipiczki), Lantos. Edző: Dohányos Zoltán.
Gólszerző: Moldován (10.), Darányi (30., 76.), Dunai (44., 48., 53.).
Bereczki Zsolt: – Teljesen megérdemelt győzelmet arattunk, egy igazán sportszerű csapat ellen.
Dohányos Zoltán: – Azért, hogy egy amatőr csapat jó közösségként működjön, áldozatokat is kellene hozni néha, nekünk viszont ez idén nem megy. Sajnálom azt a néhány embert, aki szívét-lelkét beleadja. Nem tudom elmarasztalni a mai napon pályára lépőket, egy jó csapat edzőpartnerei voltunk.
Pallér Sándor
Csabacsűdi GYLSE–Szabadkígyósi SZSC 1–1 (1–1)
Csabacsűd, 120 néző. Vezette: Telek András.
Csabacsűd: Kugyela – Borgulya, Gerhát, Viszkok, Hajdú, Sovány, Tofan (Szigeti), Varga T., Kiss G., Fügedi (Krátky), Király (Beregszászi). Edző: Gombár György.
Szabadkígyós: Borsi – Papp G., Frankó M., Sebestyén M. (Szilágyi), Alb (Oláh G.), Maglóczki, Milek, Faragó, Szabó Z., Barna, Nagy Z. (Süli B.). Edző: Sebestyén Antal.
Gólszerző: Sovány (24.), ill. Milek (20. – 11-esből).
Gombár György: – Egy kis plusz hiányzott a győzelemhez, de a döntetlennel sem vagyunk teljesen elégedetlenek.
Sebestyén Antal: – Sajnos amíg nem csak az ellenféllel kell megküzdenünk a pályán, hanem saját magunkkal is, addig ez a realitás .
Benka Viktor
Szabadnapos: Végegyháza-Magyarbánhegyes
A góllövőlista élcsoportja
10 gólos: Bakos Zsombor Gábor (VSE-MFC), Dunai Zoltán (Újkígyós)
8 gólos: Kollát Róbert (Elek), Komlósi Miklós (Doboz), Miholka Róbert (Mezőmegyer), Milek Bence (Szabadkígyós)
7 gólos: Kukla Dávid (Lőkösháza), Rácz György Márk (Doboz)
6 gólos: Nagy Zétény (Szabadkígyós)
5 gólos: Kecskés Erik Attila (VSE-MFC), Kéri Ferenc Richárd (Kaszaper), Lakatos Miklós (Mezőberény), Oszlács Márton Dániel (Elek), Péli Tamás Károly (Kaszaper), Szécsi Rajmond (Békésszentandrás), Ulrich Norbert (Mezőmegyer)
4 gólos: Barthalos Dávid (Lőkösháza), Beregszászi Ticián (Csabacsűd), Bíró Tibor (VSE-MFC), Fodor József (Kaszaper), Matuska Barna (Békéscsabai MÁV), Matúz Patrik (VSE-MFC), Olasz István (Békésszentandrás), Popucza Mihály (Mezőmegyer), Puskás Péter László (Mezőberény), Sebestyén Máté (Szabadkígyós), Szilágyi Ádám (Mezőmegyer), Sztojka Norbert (Doboz), Takács Ákos (Mezőmegyer), Vágási Tamás Márk (Újkígyós), Varga Péter (Battonya)
A 12. forduló programja
- November 8., szombat, 13.30: Kaszaper SE–Újkígyós FC.
- November 9., vasárnap, 13.30: Eleki USE–Mezőmegyer SE, Dobozi SE–Csanádapácai EFC, Tótkomlósi TC–Mezőberényi LE, Békéscsabai MÁV SE–Battonyai TK, Végegyháza-Magyarbánhegyes–Békésszentandrási HMSE, Lőkösháza KSK–Szabadkígyósi SZSC. Szabadnapos: Csabacsűdi GYLSE.
