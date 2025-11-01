Az öltözőben maradt a csabai csapat

A csabai együttes Szugyiczki büntetővel indította a meccset, de a pontgyártás nehezen indult be, a 6. minutában 6-11-re lépett el a Nagykőrös.

Amikor Szarvas Péter Roland sorra dobta a triplákat, még nem tűnt úgy, hogy a csabai csapat ismét vesztesen hagyja el a pályát. Fotó: Kiss Zoltán

Három egymást követő sikeres támadásból fordították Balog Gáborék (13-11), erre viszont hét pont volt a látogatók válasza. A második negyedet Szarvas és Balikó négy darab triplája vezette be, erre csak Csorvási tudott válaszolni (29-22), de mivel hazai oldalon támadásban nem volt más opció, a 17. percre ismét a vendégeknél volt az előny (29-30). Balog sikeres trojkával mozdította el övéit, amit egy duplával is megtoldott, ezzel visszavéve csapatának az irányítást.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A szünetről visszatérve teljesen elvesztették a fonalat a csabaiak. Öt és fél perc alatt mindössze 4 pontot tudtak szerezni, kaptak ellenben 25-öt, ezzel pedig gyakorlatilag idő előtt eldőlt a mérkőzés kimenetele (44-60). A támadójáték hiányosságai mellett a korábban működő védekezés is kudarcot vallott hazai oldalon. A záró negyedre csak az maradt nyitott, hogy húszon belül maradhat-e a BKK. Ez sem jött össze, a Győr után a Nagykőrös is győzelemmel távozott Békéscsabáról.

Gura Norbert: – Az első félidő kifejezetten jól mutatott mind támadásban, mind védekezésben. Nagyon nagy iram volt az egész mérkőzés során, de tudtuk tartani a lépést a Nagykőrössel. Ami a harmadik negyedben történt, az kísértetiesen hasonlít a Pénzügyőr elleni mérkőzéshez, amikor mindkét oldalon csődöt mondtunk. Erre mindenképpen megoldást kell találjunk a jövőben, mert ez így nem lesz jó.

Békéscsabai KK–Nagykőrösi Sólymok KE 70-95 (17-20, 23-15, 9-37, 21-23)

NB I. B-s férfi kosárlabda-mérkőzés, Zöld csoport. Békéscsaba, 180 néző. Vezette: Földi, Pohánka, Vass.

Békéscsaba: Kovács J., Balog G. 12/6, Vágvölgyi 6, Szugyiczki 4, Hajdu 13/3. Csere: Kurtucz, Nagy Á. 14/3, Szarvas 11/9, Balikó 8/3, Erdős, Felegyi, Reisz 2. Edző: Gura Norbert. A Nagykőrös legjobb pontszerzői: Csorvási 18, Mészáros B. 17/12, Tóth B. 16/12.