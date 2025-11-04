november 4., kedd

Károly névnap

+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Birkózás

32 perce

Ötödik helyezések a nemzetközi viadalról

Címkék#kötöttfogás#Kozma István#Budapest#birkózás

Budapesten első alkalommal rendeztek nemzetközi utánpótlás versenyt a kétszeres olimpiai bajnok birkózó Kozma István emlékére.

Verasztó Lajos
Ötödik helyezések a nemzetközi viadalról

A helyszín a megnyitó idején

Az U13-as kötöttfogású és női viadalon 11 nemzet több mint 230 ifjú birkózója lépett szőnyegre, köztük Békés vármegyei fiatalok is. A 35 kg-os súlycsoportban Czifrák Kende a Dévaványai SE sportolója az ötödik helyen végzett. Az 54 kg-osok mezőnyében Klein Levente, a Hencz WSE versenyzője lett ötödik, míg a 85 kg-osok között klubtársa, Tóth Zsombor szintén az ötödik helyet szerezte meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu