Ötödik helyezések a nemzetközi viadalról

Az U13-as kötöttfogású és női viadalon 11 nemzet több mint 230 ifjú birkózója lépett szőnyegre, köztük Békés vármegyei fiatalok is. A 35 kg-os súlycsoportban Czifrák Kende a Dévaványai SE sportolója az ötödik helyen végzett. Az 54 kg-osok mezőnyében Klein Levente, a Hencz WSE versenyzője lett ötödik, míg a 85 kg-osok között klubtársa, Tóth Zsombor szintén az ötödik helyet szerezte meg.