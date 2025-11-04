november 4., kedd

Károly névnap

15°
+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Asztalitenisz

49 perce

Pótoltak és előre hoztak mérkőzéseket

Címkék#asztalitenisz#csapatbajnokság#Békési Team

Korábban elhalasztott, illetve előrehozott mérkőzéseket játszottak le a viharsarki együttesek az asztaliteniszezők csapatbajnokságaiban. Az NB II.-es békési gárdának nem termett babér, az NB III.-as alakulatok viszont mind a három pontot megszerezték.

Verasztó Lajos
Pótoltak és előre hoztak mérkőzéseket

Az ASE Orosháza csapata szoros mérkőzést nyert. Fotó: ASE Orosháza/Facebook

Ceglédi VSE III.–Békési TEAM 13:5

NB II.-es csapatbajnoki asztalitenisz-mérkőzés, Cegléd. Békési győztesek: Balogh Ágnes Kíra 2, Ágota Csilla, Szelei Ákos, és az Ágota Csilla, Balogh Ágnes Kíra páros.

ASE Orosháza–Jászkun Volán SC I. 10:8

NB III., Orosháza. Orosházi győztesek: Bohács Béla 2, Farkas Dávid 2, Farkas Rudolf 2, Szikora Gábor 2, a Bohács Béla, Farkas Izabella, és a Farkas Dávid, Szikora Gábor páros.

Csaba Fly AE–Kecskeméti Spartacus 13:5

NB III., Békéscsaba. Békéscsabai győztesek: Baranyi József 4, Vizsnyai Dávid 4, Szenes Iván 2, Orodán Imre, a Baranyi József, Vizsnyai Dávid, és a Bartyik Endre, Orodán Imre páros.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu