Pótoltak és előre hoztak mérkőzéseket
Korábban elhalasztott, illetve előrehozott mérkőzéseket játszottak le a viharsarki együttesek az asztaliteniszezők csapatbajnokságaiban. Az NB II.-es békési gárdának nem termett babér, az NB III.-as alakulatok viszont mind a három pontot megszerezték.
Az ASE Orosháza csapata szoros mérkőzést nyert. Fotó: ASE Orosháza/Facebook
Ceglédi VSE III.–Békési TEAM 13:5
NB II.-es csapatbajnoki asztalitenisz-mérkőzés, Cegléd. Békési győztesek: Balogh Ágnes Kíra 2, Ágota Csilla, Szelei Ákos, és az Ágota Csilla, Balogh Ágnes Kíra páros.
ASE Orosháza–Jászkun Volán SC I. 10:8
NB III., Orosháza. Orosházi győztesek: Bohács Béla 2, Farkas Dávid 2, Farkas Rudolf 2, Szikora Gábor 2, a Bohács Béla, Farkas Izabella, és a Farkas Dávid, Szikora Gábor páros.
Csaba Fly AE–Kecskeméti Spartacus 13:5
NB III., Békéscsaba. Békéscsabai győztesek: Baranyi József 4, Vizsnyai Dávid 4, Szenes Iván 2, Orodán Imre, a Baranyi József, Vizsnyai Dávid, és a Bartyik Endre, Orodán Imre páros.