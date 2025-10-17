október 17., péntek

Atlétika

Zsunyi-Horváth Anikó Európa-bajnok

Címkék#Európa#magasugró#bajnok#Békési DAC

Szatmári Judit kitűnő versenyzése után – aki távolugrásban hatodik lett, 100 méteren pedig a nyolcas döntőért futott – a Békési DAC másik atlétája, Zsunyi-Horváth Anikó volt soron, hogy az W35-ös korosztályban bemutatkozzon a portugáliai Madeirán zajló szenior Európa-bajnokságon.

Gajdács Pál

Előző éjszaka nagy eső volt, így a magasugrókat vizes nekifutó és 18 fok várta, de Zsunyi-Horváth Anikót ez nem zavarta meg különösebben. A 160 centimétert elsőre ugrotta, míg legnagyobb ellenfelének ez nem sikerült, így a Békési DAC versenyzőjének nyakába akaszthatták az Európa-bajnoki aranyérmet. 

Az Európa-bajnok Zsunyi-Horváth Anikó (balra) és Szatmári Judit Fotó: FB/Békési DAC

 

 

