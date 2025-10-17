Zsunyi-Horváth Anikó Európa-bajnok

Előző éjszaka nagy eső volt, így a magasugrókat vizes nekifutó és 18 fok várta, de Zsunyi-Horváth Anikót ez nem zavarta meg különösebben. A 160 centimétert elsőre ugrotta, míg legnagyobb ellenfelének ez nem sikerült, így a Békési DAC versenyzőjének nyakába akaszthatták az Európa-bajnoki aranyérmet.

Az Európa-bajnok Zsunyi-Horváth Anikó (balra) és Szatmári Judit Fotó: FB/Békési DAC