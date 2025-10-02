Torna
55 perce
Volt válogatott tornásszal erősödött az edzői stáb
A klub egykori kiváló tornászával bővült a napokban a Torna Club Békéscsaba edzői csapata.
Kocsorné Balázs Beatrix válogatott szintű tornász volt, több nemzetközi versenyen szerepelt – volt Eb-csapattag is – képviselve Magyarországot és a békéscsabai klubot. Többszörös I. osztályú felnőtt csapat, egyéni, és szerenkénti bajnok. Aktív pályafutása befejezése után már dolgozott edzőként Békéscsabán.
