Vívás
1 órája
Csabai vívó az európai körversenyen
Kollár Milán személyében békéscsabai párbajtőröző is pástra lépett az elmúlt héten a klagenfurti kadét Európai Körversenyen.
Kollár Milán edzőjével, Mecskó Mátéval
Fotó: AVA
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás - Vármegyei II-III. osztály
1 órája
A dobozi derbi kerül a második vonal fókuszába
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre