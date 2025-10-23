október 23., csütörtök

Vívás

27 perce

Csabai vívó az európai körversenyen

Címkék#vívás#sport#körverseny

Kollár Milán személyében békéscsabai párbajtőröző is pástra lépett az elmúlt héten a klagenfurti kadét Európai Körversenyen.

Gajdács Pál
Csabai vívó az európai körversenyen

Kollár Milán edzőjével, Mecskó Mátéval

Fotó: AVA

 

 

