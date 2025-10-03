Veretlenül zárt a Viharsarok, ezüstérmes a gyulai hölgykoszorú

A Viharsarok TA az Előre elleni presztízsderbit nyerte meg a hétvégi játéknapon, a szarvasiak kissé váratlan vereséggel zártak az eddig pont nélküli szegedi rivális otthonában. Mutatjuk a körképet.

Kovács Hédiéknek idén nem sikerült ugyanaz a bravúr, amit a Viharsarok TA elért, de az ezüstéremmel sem lehetnek elégedetlenek. Fotó: Kiss Zoltán

Békéscsabai Előre TK–Viharsarok TA 1:8

OB III.-as csapatbajnoki tenisz-mérkőzés, Gyula. Győztesek: dr. Kopcsák Zoltán (3.), illetve Mokán István Damján (1.), Pacsika Mátyás (2.), Hankó Bence (4.), Molnár Milán (5.), Kovács Huba (6.), valamint a Horváth Gergő, Pacsika Mátyás (1.), a Mokán István Damján, Molnár Milán (2.), és a Kovács Huba, Berg Ervin Valter (3.) páros.

Dél-alföldi Tenisz Egyesület–Szarvasi TC 7:2

OB III., Szeged. Szarvasi győztesek: Gergely István Dániel (2.), Gruner Zoltán (6.).

Az állás: 1. Viharsarok TA 24 pont (87:21, 12 mérk.), 2. TSZSK Gyula II. 16 (63:36, 11), 3. Agroázis-Szegedi VTK 14 (52:47, 11), 4. Szarvasi TC 10 (47:61, 12), 5. Békéscsabai Előre TK 6 (44:46, 10), 6. Back Street Balls 6 (38:61, 11), 7. Dél-alföldi TK 2 (21:78, 11).

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Építők TK–TSZSK Gyula 1:6

OB I. női, Budapest. Gyulai győztesek: Buchholcz Bora Gizella (1.), Kovács Hédi (2.), Barta-Rohonyi Réka(3.), Kristyán Fanni (4.), valamint a Buchholcz Bora Gizella, Barta-Rohonyi Réka Ivett (1.), és a Kovács Hédi, Kristyán Fanni (2.) páros.

Végeredmény: 1. Mátyásföldi Lawn TC 6 pont, 2. TSZSK Gyula 4, 3. Debreceni EAC 2, 4. Építők TK 0.