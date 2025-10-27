Egyik csoport dobogósai sem hibáztak a harmadosztályban

A vésztői alakulat továbbra is az egyetlen a teljes mezőnyben, amely még nem veszített pontot.

A vésztői mérkőzésen a gerlai csapat addig tudott partban maradni, amíg a kondíciója engedte. Fotó: Kuti István

Az osztályon felüli képességeiről ezúttal a gerlaiak kaptak ízelítőt. A másik csoport élén álló csorvási csapat szabadnapos volt, ezzel együtt megőrizte pozícióját. Mutatjuk a hétvégi harmadosztályú bajnoki összefoglalót.

Északi csoport

Vésztői TK–Gerlai SE 6–1 (2–0)

Vármegyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Vésztő, 100 néző. Vezette: Bakos József.

Vésztő: Sándor – Tóth I. (Szőke), Kurucz (Varga T.), Fazekas, Balázs, Pap Sz., Lázár T. (Nikula), Szabó R. (Kovács T.), Kopács, Pálfi (Varga E.), Pap Zs. (Szabó S.). Edző: Kuti István, Rábai Mihály.

Gerla: Kapelláró – ifj. Kiss G. (Pálfi), Bereczki (Kiss G.), Nagy Cs. (Hévizi), Simon, Gyebnár, Horváth Á., Szendrődi, Sóvári, Gáspár (Budai B.), Reisz. Játékos-edző: Simon Attila.

Gólszerző: Pap Sz. (24. – 11-esből, 36., 91.), Szőke (61., 89.), Pálfi (81.), ill. Simon (69. – 11-esből).

Kuti István: – Amire előzetesen számítottunk, azt kaptuk az ellenfelünkkel kapcsolatban. Nehezen indult be a játékunk, de amit előre megbeszéltünk, azt sikerült a lefújás pillanatáig betartani, és ez meghozta a várt eredményt. Jó játékvezetés.

Simon Attila: – Egy vétlen büntető megpecsételte a játékunkat, de még így is voltak lehetőségeink, és amíg a csapat betartotta a megbeszélt dolgokat, addig működött a játék. Sajnos hiányzott még két játékos a tervezett kezdőből, az utolsó fél órában, a figyelem és a kondi elfogyott. Jó játékvezetés és gratulálok a bajnokesélyes csapatnak!

Zsadányi KSE–Okány KSK 6–0 (1–0)

Zsadány, 250 néző. Vezette: Gombkötő László.

Zsadány: Csizmadia S. (Szőrös A.) – Csongrádi (Kollár Z.), Vásárhelyi (Kiss B.), Szabó Dávid (Fürj), Baksai, Csizmadia G., Komódi B., Szőrös Á. (Bakó A.), Szabó Dániel, Cseke, Komódi P. (Ruzsa). Edző: id. Csizmadia Sándor.

Okány: Rózsa (Radovics) – Kincses, Bodó, Balogh R. (Sági), Kovács Gy. (Nagy B.), Szabó A. (Csikós), Kovács R., Lengyel, Bujdosó (Csurai), Illés, Sujtó. Edző: Varju Richárd.

Gólszerző: Komódi B. (12., 85.), Szabó Dávid (46.), Csongrádi (53.), Kollár Z. (69.), Fürj (88.).

Csizmadia Sándor: – Már az első félidőben el kellet volna döntenünk a három pont sorsát. A másodikban visszatértünk a megszokott formációnkhoz, aminek meg lett az eredménye, bár így is sok helyzetet puskáztunk el. Jövő héten ezek kelleni fognak.

Varju Richárd: – Sok hiányzóval, negyvenöt percig bírtuk erővel a jó képességű hazaiak ellen. A gólarány leginkább a két kispad közötti különbségből fakadt.