Labdarúgás - Vármegyei III. osztály

2 órája

Egyik csoport dobogósai sem hibáztak a harmadosztályban

Címkék#mérkőzés#Vármegyei III#labdarúgás#összefoglaló

Meglepetésektől mentes volt a hétvége a vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokságban, nem igazán akadt olyan helyszín, ahol ne a papírforma dominált volna. Az Északi csoportban a békési találkozót hátrányból fordította meg a házigazda, ezzel továbbra is hibátlanul menetelő vésztői csapat első számú üldözője maradt. Délen Kunágotán alakult ellentétesen a forgatókönyv, ahol szoros csata végén a jaminai fiataloké lett a három pont.

Bakulya Mihály

A vésztői alakulat továbbra is az egyetlen a teljes mezőnyben, amely még nem veszített pontot. 

vésztői; mérkőzés; gerlai
A vésztői mérkőzésen a gerlai csapat addig tudott partban maradni, amíg a kondíciója engedte. Fotó: Kuti István                   

Az osztályon felüli képességeiről ezúttal a gerlaiak kaptak ízelítőt. A másik csoport élén álló csorvási csapat szabadnapos volt, ezzel együtt megőrizte pozícióját. Mutatjuk a hétvégi harmadosztályú bajnoki összefoglalót.

Északi csoport
Vésztői TK–Gerlai SE 6–1 (2–0)

Vármegyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Vésztő, 100 néző. Vezette: Bakos József.
Vésztő: Sándor – Tóth I. (Szőke), Kurucz (Varga T.), Fazekas, Balázs, Pap Sz., Lázár T. (Nikula), Szabó R. (Kovács T.), Kopács, Pálfi (Varga E.), Pap Zs. (Szabó S.). Edző: Kuti István, Rábai Mihály.
Gerla: Kapelláró – ifj. Kiss G. (Pálfi), Bereczki (Kiss G.), Nagy Cs. (Hévizi), Simon, Gyebnár, Horváth Á., Szendrődi, Sóvári, Gáspár (Budai B.), Reisz. Játékos-edző: Simon Attila.
Gólszerző: Pap Sz. (24. – 11-esből, 36., 91.), Szőke (61., 89.), Pálfi (81.), ill. Simon (69. – 11-esből).
Kuti István: – Amire előzetesen számítottunk, azt kaptuk az ellenfelünkkel kapcsolatban. Nehezen indult be a játékunk, de amit előre megbeszéltünk, azt sikerült a lefújás pillanatáig betartani, és ez meghozta a várt eredményt. Jó játékvezetés.
Simon Attila: – Egy vétlen büntető megpecsételte a játékunkat, de még így is voltak lehetőségeink, és amíg a csapat betartotta a megbeszélt dolgokat, addig működött a játék. Sajnos hiányzott még két játékos a tervezett kezdőből, az utolsó fél órában, a figyelem és a kondi elfogyott. Jó játékvezetés és gratulálok a bajnokesélyes csapatnak!

Zsadányi KSE–Okány KSK 6–0 (1–0)

Zsadány, 250 néző. Vezette: Gombkötő László.
Zsadány: Csizmadia S. (Szőrös A.) – Csongrádi (Kollár Z.), Vásárhelyi (Kiss B.), Szabó Dávid (Fürj), Baksai, Csizmadia G., Komódi B., Szőrös Á. (Bakó A.), Szabó Dániel, Cseke, Komódi P. (Ruzsa). Edző: id. Csizmadia Sándor.
Okány: Rózsa (Radovics) – Kincses, Bodó, Balogh R. (Sági), Kovács Gy. (Nagy B.), Szabó A. (Csikós), Kovács R., Lengyel, Bujdosó (Csurai), Illés, Sujtó. Edző: Varju Richárd.
Gólszerző: Komódi B. (12., 85.), Szabó Dávid (46.), Csongrádi (53.), Kollár Z. (69.), Fürj (88.).
Csizmadia Sándor: – Már az első félidőben el kellet volna döntenünk a három pont sorsát. A másodikban visszatértünk a megszokott formációnkhoz, aminek meg lett az eredménye, bár így is sok helyzetet puskáztunk el. Jövő héten ezek kelleni fognak.
Varju Richárd: – Sok hiányzóval, negyvenöt percig bírtuk erővel a jó képességű hazaiak ellen. A gólarány leginkább a két kispad közötti különbségből fakadt.

Békési FC II.–Köröstarcsai KSK 2–1 (1–1)

Békés, 60 néző. Vezette: Rakonczás Zsolt.
Békés: Nagy-Gáspár – Medve, Minya, Reszelő T. (Tinkó), Marik, Balázs, Mracskó, Kardos M. (Szűcs), Nagy J., Laukó, Rádai (Kis A.). Játékos-edző: Kardos Imre, Minya István.
Köröstarcsa: Vincze – Nagy N. (Hajnal), Kántor M., Farkas Gy., Agárdi, Szivák, Fülöp L. (Nagy Zs.), Antal, Kozák, Veder, Novák (Szentpéteri). Edző: Kis László.
Gólszerző: Kardos M. (44.), Reszelő T. (50.), ill. Farkas Gy. (26.).
A 10. percben Balázs büntetőt hibázott.
Kardos Imre: – Megérdemelt győzelem a lelkes vendégek ellen. Jó játékvezetés!
Kis László: – Az első félidő első tíz percében a „vészkapusunk” tartotta meccsben a csapatunkat. Utána átvettük a játék irányítását a vezetést is megszereztük. Akkor egyenlítettek, majd szerezték meg a vezetést a hazaiak, amikor nekünk kellett volna gólt szerezni. Mindent megtettek a fiúk a szépítésért az utolsó húsz perc játék csak egy térfélen folyt. Nem érdemeltünk vereséget. Sok sikert kívánok a békési csapatnak!

Sarkadi KLE–Kamuti SK 5–0 (5–0)

Sarkad, 70 néző. Vezette: Fűri Imre.
Sarkad: Gyebnár – Jánki I., Szabó V. (Urbán), Papp B., Kónya (Szabó G.), Szalazsán A., Patkás S. (Szilágyi E.), Berke (Nagay B.), Hrabovszki (Jenei), Mezei, Szabó Milán (Szalazsán R.). Edző: Szűcs Egon.
Kamut: Takács (Knapp B.) – Viczián N., Szabó Gy., Jakusovszki, Kocsor, Máté, Viczián B., Krizsán, Dananaj, Szalkai, Radics (Gál Z.). Edző: Gál András.
Gólszerző: Szabó Milán (10.), Patkás (13.), Mezei (20., 41.), Berke (31.).
Szűcs Egon: – Az első félidőben eldöntöttük a mérkőzést. Nagyon szép támadásokból szereztünk gólokat, és mellette még három-négy ziccer is kimaradt. A második félidőre ellenfelünk mélyen védekezett, így már nem tudtuk növelni az előnyünket. Nagyon jó játékvezetés.
Gál András: – Megérdemelt hazai siker. Ezt a mérkőzést már kezdéskor elvesztettük!

Kötegyáni FC–Bucsa SE 0–9 (0–4)

Kötegyán, 20 néző. Vezette: Rubás Zoltán.
Kötegyán: Mihály – Csiki D., Kovács E., Széplaki, Kotlacsik (Nemes), Csiki K., Botos, Coita, Ungor, Farkas L., Jánki M. Játékos-edző: Csiki István.
Bucsa: Hegyesi – Juhos, Tóth K., Farkas B., Molnár D., Varga S. (Nagy F.), Pádár (Molnár Zs.), Pap S., Kovács N., Tasi T., Sántha (Mile). Játékos-edző: Nagy Ferenc.
Gólszerző: Varga S. (2.), Tasi T. (9., 19. – 11-esből, 56.), Kovács N. (21., 63.), Pap S. (48. – 11-esből), Nagy F. (62.), Molnár D. (77.).
Csiki István: – Nem tudtuk a Bucsával felvenni a sebességet, gratulálunk a győzelméhez!
Nagy Ferenc: – Néha felpörögtünk, és rúgtunk pár gólt, aztán hosszabb ideig altattuk saját magunkat. Kevesebb álmatag perccel, több is lehetett volna. A hazaiak sportszerű hozzáállása dicséretet érdemel.

Déli csoport
Kunágotai TE–Jamina SE II. 2–3 (1–3)

Kunágota, 50 néző. Vezette: Ondrejó Gergő.
Kunágota: Szokircsák – Kiss Cs., Hajdú Á. (Prókai), Sóstai, Sárvári M., Sirkó, Csomós, Mészár, Lakatos G. (Egri), Lólé K., Kovács A. (Varga B.). Játékos-edző: Korpa János.
Jamina II.: Búr – Kardos, Onódi, Szaszák (Gyurovszki), Osztódi, Aradszki (Horváth L.), Balogh Zs., Rácz (Petrás), Kiss A., Palik, Farkas I. F. (Farkas II. F.). Edző: Varga Péter.
Gólszerző: Lakatos G. (9. – 11-esből), Mészár (89.), ill. Balogh Zs. (12., 32.), Onódi (27.). Kiállítva: Kiss Cs. (90. – megfenyegette a játékvezetőt).
Korpa János: – Ha nincsenek a megye-egyes játékosok, akkor nem ez az eredmény. Sosem értettem miért engedik játszani őket az alacsonyabb osztályában. A játékvezetésről inkább nem mondanék semmit, a piros lapot jogtalanul kapta a játékosunk.
Varga Péter: – A győzelmünk megérdemelt, a helyzetek alapján akár nagyobb arányú is lehetett volna...

Mezőkovácsházi TE–Medgyesbodzás SE 5–0 (2–0)

Mezőkovácsháza, 75 néző. Vezette: Kató Benedek.
Mezőkovácsháza: Nagy T. – Simondán (Farkas I.), Ondos, Jancsó, Gazsi (Káló), Kanász (Krajcsi), Csurár (Szokai), Szabó K. (Halász), László (Blahó), Multyán Cs., Mag. Edző: Bozsó Zsolt.
Medgyesbodzás: Véha – Páger, Fazekas (Kis Á.), Friderikusz (Tassi Zs.), Mittnacht, Bogár, Tokai T., Szabó A. (Tassi L.), Kovács R., Varga G., Nagy B.
Gólszerző: Multyán Cs. (14.), Mag (41., 59. – 11-esből, 83.), Káló (51.). Kiállítva: Nagy B. (78. – második sárga lap).
Bozsó Zsolt: – Helyzetek sokaságát hagytuk ki, akár gólarányt is javíthattunk volna a sportszerű Medgyesbodzás ellen. Jó játékvezetés!
Varga Gábor csapatkapitány: – Irreális talajú pályán, megérdemelt hazai győzelem született, gyenge játékvezetés mellett. Gazsi Balázsnak mihamarabbi felépülést kívánunk!

Medgyesegyháza SE–Kevermes SE 1–6 (0–2)

Medgyesegyháza, 30 néző. Vezette: Telek András.
Medgyesegyháza: Balázs – Uhrin, Földesi (Fülöp), Tóth L., Tóth Z., Czene, Szikszai (Hamza), Héder (Hojcska), Holecz, Megyeri, Nadicsán (Máris). Edző: Viczián György.
Kevermes: Bauer O. – Molnár K., Torma (Boda), Simonka, ifj. Bauer, Horváth L. (Horváth J.), Kócs, Lakatos S. (Szabó T.), Mag T., Orosz, Kovács J. Edző: id. Bauer Károly.
Gólszerző: Tóth Z. (76.), ill. Mag T. (12., 70., 90.), ifj. Bauer (44.), Lakatos S. (58.), Simonka (87.).
Viczián György: – Az idei szezonban eddig ennyire vagyunk képesek. Edzés nélkül még ebben az osztályban sem lehet eredményt elérni, ha így haladunk, megfeneklik a hajó...
Hídvári Mihály csapatvezető: – Elégedett voltam, mert a csapat azt a játékot nyújtotta, amit megbeszéltünk. Reményeink szerint kilábaltunk a kisebb hullámvölgyből és megtaláljuk a helyes irányt! A Medgyesegyházának további sok sikert!

Kardos KSK–Csárdaszállási SZSK 2–2 (2–0)

Kardos, 50 néző. Vezette: Tuska Tomaj.
Kardos: Kurucz – Csöndes, Jurák Gy., Horváth Z., Korbely, Szatmári (Mórocz), Nagy I. (Oláh A.), Tusjak (Szebegyinszki), Kincsesi, Komáromi, Jansik (Hassan). Játékos-edző: Jurák György.
Csárdaszállás: Migale – Zanyik, Martinecz, Erdős (Bozsányi), Balogh S. (Fekete), Filippovits B., Filippovits G., Rafael (Ruzsa), Papp J., Szabó Á. (Berczi), Tóth I. N. Edző: Rácz Mihály.
Gólszerző: Horváth Z. (9.), Szatmári (41.), ill. Szabó Á. (58.), Fekete (62.).
Jurák György: –Igazságos döntetlen született.
Rácz Mihály: – Mondhatnám, hogy örülünk az egy pontnak is, hiszen kétgólos hátrányból sikerült visszajönnünk, egy csapatként nagyot küzdve a második félidőben. Viszont ha már akkor is értékesíteni tudjuk a ziccereinket az álmoskás kezdés ellenére, a végére mind három pontot elhozhattuk volna a rendkívül szimpatikus kardosi csapat otthonából.

Telekgerendási LSC–Békéssámsoni SK 7–1 (2–1)

Telekgerendás, 20 néző. Vezette: Steigler Ádám.
Telekgerendás: Halustyik – Túróczki, Spitzer (Ágoston), Hudák (Vida), Szombati (Faragó), Ordó (Bondár), Hrabovszki, Marik (Varga K.), Ránkli M., Víg (Rafael), Tóth L. (Csatlós). Edző: Ágoston Gergely.
Békéssámson: Melich – Nemes (Szabó Á.), Kiss-Nagy, Lucz, Annus, Palócz, Mravik (Győző), Bobvos, Godó Á., Krajcsovics, Varga I. Megbízott edző: Tóbiás Nándor.
Gólszerző: Ránkli M. (7., 83.), Tóth (38.), Faragó (69.), Rafael (75.), Vida (80.), Túróczki (88.), ill. Túróczki (12. – öngól).
Ágoston Gergely: – Az első félidei üzemzavart szerencsére ki tudtuk küszöbölni a folytatásra. A játék összképe sokat változott a cserék beállásával, mindenki jól szállt be a mérkőzésbe. Köszönjük a vendégcsapatnak, hogy eljöttek, kitartást nekik!
Tóbiás Nándor: – Egy jó első félidő után, hatalmas egyéni hibákból kaptunk két gyors gólt, ezután fejben feladták a fiúk. Sportszerű ellenféllel szemben maradtunk alul, további sok sikert nekik. Jó játékvezetés és asszisztencia.

A 8. forduló programja

  • Északi csoport. November 1., szombat, 11.00: Mezőmegyer SE II.–Zsadányi KSE. 13.30: Gerlai SE–Okány KSK, Kamuti SK–Békési FC II., Köröstarcsai KSK–Kötegyáni FC, Bucsa SE–Vésztői TK. Szabadnapos: Sarkadi KLE.
  • Déli csoport. November 1., szombat, 13.00: Medgyesegyháza SE–Medgyesbodzás SE. 13.30: Jamina SE II.–Csorvási SK Mezőkovácsházi TE–Békéssámsoni SK. November 2., vasárnap, 13.30: Telekgerendási LSC–Kardos KSK, Kevermes SE–Kunágotai TE. Szabadnapos: Csárdaszállási SZSK.

 

