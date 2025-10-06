Háromszor egyenlített a Doboz a rangadón

A Végegyháza-Magyarbánhegyes népes publikum előtt fogadta első számú riválisát, ám hiába vezetett háromszor is, a Doboz valahányszor egalizálni tudott és elrabolt egy értékes pontot.

A csabai vasutasok nem veszélyeztetik a Végegyháza-Magyarbánhegyes elsőségét, de a szentandrási meccsen megszerezték az első őszi győzelmüket. Fotó: Babák Zoltán

A másodosztályú bajnokságot vezető duót minimális különbség választja el a Mezőmegyertől, amely jó teljesítménnyel verte a Szabadkígyóst. A berényiek kiheverték az előző heti technikai k. o.-t, a komlósiakat három kiállítás küldte padlóra. Első pontját szerezte meg a Battonya, első győzelmét ünnepelhette a MÁV és az Újkígyós. Íme az összefoglaló.

Mezőmegyer SE–Szabadkígyósi SZSC 3–0 (2–0)

Vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Mezőmegyer, 80 néző. Vezette: Tóth Imre.

Mezőmegyer: Kun – Takács, Nagy P., Nagy B., Szabó S., Szilágyi Á. (Lehoczki), Miholka, Kecskeméti (Kurucz), Ulrich, Németh (Lipták-Pikó), Popucza (Csepregi). Edző: Lőrinci Attila.

Szabadkígyós: Borsi – Papp G., Varga P., Maglóczki, Milek, Sebestyén M. (Szilágyi L.), Faragó, Szabó Z., Barna, Nagy Z. (Süli B.), Frankó M. Edző: Sebestyén Antal.

Gólszerző: Popucza (3.), Miholka (26.), Takács (78.). Kiállítva: Frankó M. (85.).

Lőrinci Attila: – Végig fegyelmezetten, a taktikai utasításokat betartva sikerült itthon tartani a pontokat. Gratulálok a srácoknak!

Sebestyén Antal: – Ma a saját kapunkra veszélyesebbek voltunk, mint a megyerire. Fejben nagyon távol voltunk a meccstől, teljesen megérdemelt a hazai győzelem. Sok sikert a Megyernek!

Gömöri János

Tótkomlósi TC–Eleki USE 1–4 (1–2)

Tótkomlós, 100 néző. Vezette: Zahorán János.

Tótkomlós: Asztalos – Albert, Kocsis, Jámbor G., Koleszár (Nagy A.), Jámbor J., Szabó S. (Skoda), Tokai, Keszeli (Makszi), Nagy K. (Tóth K.), Deli (Tompa). Mb. edző: Papp Lajos.

Elek: Oláh Z. – Dehelán, Oláh A., Kollát (Györfi), Tamás, Sipos, Nagy Á. (Illés), Horváth Z., Kasznár, Kurta B. (Szekeres), Oszlács (Tóth G.). Játékos-edző: Nagy Gergely.

Gólszerző: Szabó S. (8.), ill. Kolláth (34., 43. – mindkettőt 11-esből), Oszlács (62.), Kasznár (70.). Kiállítva: Jámbor G. (37. – második sárga lap), Asztalos (42. – szándékos szabálytalanság), Kocsis (65. – utolsó emberként kézzel ütött a labdába).

Papp Lajos: – Edző kollégám kérésére három év után visszatértem a csapathoz. Sajnos lesújtottak a mérkőzésen történtek. Ötven éve vagyok a pályán, de még ilyet nem láttam. Nagyon sok embernek el kellene gondolkodnia azon, hogyan tovább, mert ez nem elfogadható az amatőr labdarúgásban. Gratulálok mindkét csapatnak, hogy végigjátszotta a mérkőzést!

Nagy Gergely: – Volt itt minden, ami a futballban megtörténhet. Érzelmi hullámvasút. Gratulálok a csapatnak!