Háromszor egyenlített a Doboz a rangadón
Döntetlenre végződött a vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság vasárnapi szuper rangadója. A hetedik forduló csúcsderbijén, a listavezető Végegyháza-Magyarbánhegyes és a Doboz megosztozott a pontokon, ezzel továbbra is azonos pontszámmal vezeti a mezőnyt. Mögéjük a remeklő címvédő zárkózott fel a tabellán.
A Végegyháza-Magyarbánhegyes népes publikum előtt fogadta első számú riválisát, ám hiába vezetett háromszor is, a Doboz valahányszor egalizálni tudott és elrabolt egy értékes pontot.
A másodosztályú bajnokságot vezető duót minimális különbség választja el a Mezőmegyertől, amely jó teljesítménnyel verte a Szabadkígyóst. A berényiek kiheverték az előző heti technikai k. o.-t, a komlósiakat három kiállítás küldte padlóra. Első pontját szerezte meg a Battonya, első győzelmét ünnepelhette a MÁV és az Újkígyós. Íme az összefoglaló.
Mezőmegyer SE–Szabadkígyósi SZSC 3–0 (2–0)
Vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Mezőmegyer, 80 néző. Vezette: Tóth Imre.
Mezőmegyer: Kun – Takács, Nagy P., Nagy B., Szabó S., Szilágyi Á. (Lehoczki), Miholka, Kecskeméti (Kurucz), Ulrich, Németh (Lipták-Pikó), Popucza (Csepregi). Edző: Lőrinci Attila.
Szabadkígyós: Borsi – Papp G., Varga P., Maglóczki, Milek, Sebestyén M. (Szilágyi L.), Faragó, Szabó Z., Barna, Nagy Z. (Süli B.), Frankó M. Edző: Sebestyén Antal.
Gólszerző: Popucza (3.), Miholka (26.), Takács (78.). Kiállítva: Frankó M. (85.).
Lőrinci Attila: – Végig fegyelmezetten, a taktikai utasításokat betartva sikerült itthon tartani a pontokat. Gratulálok a srácoknak!
Sebestyén Antal: – Ma a saját kapunkra veszélyesebbek voltunk, mint a megyerire. Fejben nagyon távol voltunk a meccstől, teljesen megérdemelt a hazai győzelem. Sok sikert a Megyernek!
Gömöri János
Tótkomlósi TC–Eleki USE 1–4 (1–2)
Tótkomlós, 100 néző. Vezette: Zahorán János.
Tótkomlós: Asztalos – Albert, Kocsis, Jámbor G., Koleszár (Nagy A.), Jámbor J., Szabó S. (Skoda), Tokai, Keszeli (Makszi), Nagy K. (Tóth K.), Deli (Tompa). Mb. edző: Papp Lajos.
Elek: Oláh Z. – Dehelán, Oláh A., Kollát (Györfi), Tamás, Sipos, Nagy Á. (Illés), Horváth Z., Kasznár, Kurta B. (Szekeres), Oszlács (Tóth G.). Játékos-edző: Nagy Gergely.
Gólszerző: Szabó S. (8.), ill. Kolláth (34., 43. – mindkettőt 11-esből), Oszlács (62.), Kasznár (70.). Kiállítva: Jámbor G. (37. – második sárga lap), Asztalos (42. – szándékos szabálytalanság), Kocsis (65. – utolsó emberként kézzel ütött a labdába).
Papp Lajos: – Edző kollégám kérésére három év után visszatértem a csapathoz. Sajnos lesújtottak a mérkőzésen történtek. Ötven éve vagyok a pályán, de még ilyet nem láttam. Nagyon sok embernek el kellene gondolkodnia azon, hogyan tovább, mert ez nem elfogadható az amatőr labdarúgásban. Gratulálok mindkét csapatnak, hogy végigjátszotta a mérkőzést!
Nagy Gergely: – Volt itt minden, ami a futballban megtörténhet. Érzelmi hullámvasút. Gratulálok a csapatnak!
Mezőberényi LE–Lőkösháza KSK 4–2 (3–2)
Mezőberény, 70 néző. Vezette: Drozdik Péter.
Mezőberény: Rau Zs. – Buczkó, Kanó, Labancz (Szalai), Zsíros P., Machó, Durkó, Burai, Lakatos M., Varga J., Zsíros G. (Puskás). Edző: Adamik Dávid.
Lőkösháza: Orvos – Barna M., Kukla L., Balázs M., Szincsák, Horváth N., Barthalos, Lakatos E., Czernó, Lőrinc, Kukla D. Edző: Botás Attila.
Gólszerző: Durkó (15.), Lakatos M. (22.), Zsíros P. (26.), Puskás (82.), ill. Barthalos (11.), Kukla D. (32.).
Adamik Dávid: – Végre a jó játéknak meglett az eredménye.
Botás Attila: – Hiányoltunk a sípmestertől egy meg nem adott tizenegyest és egy piros lapot, ugyanakkor nálunk még a vétlen játékosnak is sárga lapot adott. Gyenge játékvezetés!
Békésszentandrási HMSE–Békéscsabai MÁV SE 1–3 (0–1)
Békésszentandrás, 100 néző. Vezette: Krcsméri Milán.
Békésszentandrás: Szabó A. (Babák) – Endrefalvi (Lestyan-Goda), Olasz, Rohony, dr. Olasz (Viszkok G.), Szécsi, Sándor, Gödő (Sztancsik), Szabó F., Tasi N., Tasi K. (Sztricskó). Játékos-edző: Bakró Géza.
Békéscsabai MÁV: Bócsik – Petri, Lévai, Erdélyi, Pálenkás (Lantos), Matuska, Györffy, Takács K. (Sipiczki), Zsömbörgi (Sárvári), Zsibrita (Demeter), Takács L. (Mészáros). Edző: Dohányos Zoltán.
Gólszerző: Zsömbörgi (53. – öngól), ill. Matuska (30.), Takács K. (60.), Pálenkás (66.).
Bakró Géza: – Rettentő alacsony színvonalú mérkőzésen mi maradtunk alul. Nem tudok többet mondani a mérkőzésről és nem is akarok!
Dohányos Zoltán: – Ma igazi csapatként, hatalmas fegyelmezettséggel, jó egyéni teljesítményekkel megérdemelten nyertünk. Tudunk mi, ha akarunk!
Virág Imre
Csanádapácai EFC–Battonyai TK 1–1 (1–1)
Csanádapáca, 70 néző. Vezette: Bálint Zoltán.
Csanádapáca: Pós A. – Juhász, Göcző, Bozsó M., Hajdú, Kasza, Schmidt, Balassa, Rakonczai, Haba, Szabó A. Edző: Óvári Arnold, Csende Krisztián.
Battonya: Erdélyi – Varga P., Hargitai, Sylmetaj, Nagy T., Lenti, Simon, Rafael K., Rafael R. (Kiss Z.), Balla, Ármán. Játékos-edző: Varga Péter.
Gólszerző: Kasza (9.), ill. Sylmetaj (11.).
Óvári Arnold: – Sajnos erre már nem tudok mit mondani, de már nem is akarok.
Varga Péter: – Sokat kell még fejlődni annak érdekében, hogy a sok-sok helyzetből ne csak egy gólt rúgjunk, ami most döntetlent hozott. Csináljuk tovább és bízom benne, hogy a következő hétvégén sikerül a három pontot otthon tartani.
Szikora Pál
Végegyháza-Magyarbánhegyes–Dobozi SE 3–3 (2–1)
Magyarbánhegyes, 200 néző. Vezette: Lovas László.
VSE-MFC: Takács B. – Varga D., Zsuzsa, Fehér, Bíró (Láza), ifj. Kintner, Boros, Matuz P., Benyó, Kecskés, Bakos (Matuz L.). Edző: Kintner János.
Doboz: Démusz – Pojendán, Szabó B., Huszár (Barcsay), Szabó R., Fehér, Barkász, Rácz Gy., Lukucz (Váczi), Sztojka N. (Zsoldos), Komlósi (Sztojka T.). Edző: Balog Zsolt.
Gólszerző: Bíró (14.), Matuz P. (45+2.), Benyó (60.), ill. Komlósi (41. – 11-esből, 48.), Pojendán (86.).
A 64. percben Matuz P. büntetőt hibázott.
Vajda Norbert szakmai koordinátor: – VSE-MFC–játékvezetői hármas: három-három. Gratulálok a csapatunknak, amely jól játszva küzdötte végig a mérkőzést!
Balog Zsolt: – Egy rangadó minden elemét tartalmazta a mai mérkőzés, és amit kigondoltunk, meg is valósult. Végig hátrányból kellett visszajönnünk a mérkőzésbe. Úgy gondolom, idegenben a hasonló típusú csapatok ellen három gólt szerezve nem lehet hiányérzetünk. Mihamarabbi felépülést kívánunk a sérült játékosnak!
Bozsó Ildikó
Csabacsűdi GYLSE–Újkígyós FC 2–7 (1–4)
Csabacsűd, 100 néző. Vezette: Kató Benedek.
Csabacsűd: Kugyela – Borgulya, Beregszászi (Farkas Zs.), Varga E. (Magyar), Jelen (Gerhát), Varga T., Hraskó (Seres), Hajdú, Kiss G., Fügedi (Tofan), Király. Edző: Gombár György.
Újkígyós: Borbély – Sódar, Solymoskövi Zs., Sas, Vágási, Horváth R. (Solymoskövi B.), Gonda, Dunai, Csiernyik M., Gazsó (Marik), Tűhegyi (Werner). Edző: Bereczki Zsolt.
Gólszerző: Beregszászi (26.), Farkas Zs. (80.), ill. Csiernyik M. (4., 31.), Dunai (17., 53., 57., 93.), Vágási (34.).
A 90. percben Borgulya büntetőt hibázott.
Gombár György: – Az elején rúgattunk két gólt az ellenféllel, kezdtünk észhez térni és szépítettünk, majd a játékvezetői hármas is rúgatott a vendégekkel két gólt. Attól kezdve versenyhelyzetet csináltunk saját magunk alulmúlásából.
Bereczki Zsolt: – Ez a meccs jól mutatja, mire vagyunk képesek, ha a helyzeteinket gólokra váltjuk, és végig koncentráltan, egységesen játszunk. Gratulálok a csapatnak!
Benka Viktor
A góllövőlista élcsoportja
10 gólos: Bakos Zsombor Gábor (VSE-MFC)
7 gólos: Miholka Róbert (Mezőmegyer)
6 gólos: Dunai Zoltán (Újkígyós), Komlósi Miklós (Doboz)
5 gólos: Kecskés Erik Attila (VSE-MFC), Kollát Róbert (Elek),Nagy Zétény (Szabadkígyós), Rácz György Márk (Doboz)
4 gólos: Beregszászi Ticián (Csabacsűd), Bíró Tibor (VSE-MFC), Lakatos Miklós (Mezőberény), Milek Bence (Szabadkígyós), Olasz István (Békésszentandrás), Péli Tamás Károly (Kaszaper), Popucza Mihály (Mezőmegyer), Szécsi Rajmond (Békésszentandrás), Szilágyi Ádám (Mezőmegyer), Sztojka Norbert (Doboz), Takács Ákos (Mezőmegyer)
A 8. forduló programja
- Október 11., szombat, 10.00: Tótkomlósi TC–Csabacsűdi GYLSE. 11.00: Békéscsabai MÁV SE–Mezőberényi LE. 14.00: Szabadkígyósi SZSC–Csanádapácai EFC, Eleki USE–Végegyháza-Magyarbánhegyes, Kaszaper SE–Békésszentandrási HMSE, Battonyai TK–Újkígyós FC.
- Október 12., vasárnap, 15.00: Lőkösháza KSK–Mezőmegyer SE. Szabadnapos: Dobozi SE.
