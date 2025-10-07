1 órája
A szarvasiak nyerték a pontversenyt
Szarvason a Szent Klára Gyógyfürdő fedett 25 méteres medencéjében Őszi Meghívásos verseny néven rendeztek egynapos úszóversenyt. A 7–15 évesek állhattak rajtkőre, kizárólag a 25 és 50 méteres távokon.
A SZUSE mellett négy vármegyei és négy további egylet nevezte fiataljait. A pontverseny élén a házigazdák végeztek (763), megelőzve a békéscsabaiakat (379).
Vármegyei aranyérmesek. Békéscsaba: Balastyák Anna, Horváth Niké, Kéri Balázs, Kolarovszki Richárd, Orvos Panna, Páskai Levente, Tőke Odett, Varga Bence.
Gyomaendrőd: Ágoston Máté, Földi Vivien, Szalóki Hédi.
Szarvas: Ardai Villő, Bagi Bence, Bagyin Dorka, Becsei Emma, Bracsok Attila, Együd-Kovács Lana, Faragó Dorka, Faragó Vencel, Harmati Milán, Kis Benedek, Kis Liliána, Kiss Liliána, Kovács Anna, Kovács Georgina, Kriska Dominik, Kugyela Csanád, Laucsik Pál, Lustyik Gábor, Madács Blanka, Muceniece Heléna, Rohony Ádám, Szebedinszky Lilla, Szebedinszky Nelli, Szilágyi Nóra.
Tótkomlós: Borombós Illés, Major Kata.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Szoboszlai is kíváncsi volt az Előrére – videó