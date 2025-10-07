október 7., kedd

Amália névnap

+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Úszás

1 órája

A szarvasiak nyerték a pontversenyt

Címkék#verseny#úszás#szarvas

Szarvason a Szent Klára Gyógyfürdő fedett 25 méteres medencéjében Őszi Meghívásos verseny néven rendeztek egynapos úszóversenyt. A 7–15 évesek állhattak rajtkőre, kizárólag a 25 és 50 méteres távokon.

Munkatársunktól
A szarvasiak nyerték a pontversenyt

A SZUSE mellett négy vármegyei és négy további egylet nevezte fiataljait. A pontverseny élén a házigazdák végeztek (763), megelőzve a békéscsabaiakat (379). 

Vármegyei aranyérmesek. Békéscsaba: Balastyák Anna, Horváth Niké, Kéri Balázs, Kolarovszki Richárd, Orvos Panna, Páskai Levente, Tőke Odett, Varga Bence.
Gyomaendrőd: Ágoston Máté, Földi Vivien, Szalóki Hédi.
Szarvas: Ardai Villő, Bagi Bence, Bagyin Dorka, Becsei Emma, Bracsok Attila, Együd-Kovács Lana, Faragó Dorka, Faragó Vencel, Harmati Milán, Kis Benedek, Kis Liliána, Kiss Liliána, Kovács Anna, Kovács Georgina, Kriska Dominik, Kugyela Csanád, Laucsik Pál, Lustyik Gábor, Madács Blanka, Muceniece Heléna, Rohony Ádám, Szebedinszky Lilla, Szebedinszky Nelli, Szilágyi Nóra.
Tótkomlós: Borombós Illés, Major Kata.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu