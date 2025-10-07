15 perce
Kecskeméten nagy volt a versenykedv
Október első hétvégéjén két versenyre is invitálták a Békés vármegyei úszókat. Egy részük Kecskemét felé vette az irányt, ahol 8. alkalommal írták ki az Őszi Kupa viadalt, amelyre húsz klub 331 úszót delegált.
A békési Kendrella Bence halmozta az érmeket. Fotó: Tésik Attila
Szépen szerepeltek szűkebb pátriánk úszói, az éremtáblázaton 4. helyen kötöttek ki a csabaiak, akik mindenféle medálból 17-17 darabot gyűjtöttek be. A békésiek mérlege: 16 arany-, 4 ezüst és 10 bronzérem, míg az orosháziaknak egy bronz jutott.
Éremszerzők. Békéscsaba: Ádász Blanka, Ádász Nándor, Baráth Martina, Bondár Vendel, Fábián Pál, Galambos Lili, Gubény Noémi, Horváth Lili, Juhász-Németh Máté, Komlódi Balázs, Kopcsák Dominik, Lantos Barnabás, Matuz Eszter, Nagy Bence, Nyéki Barnabás, Perza Berta, Petróczki Zsombor, Poltz Dániel, Potocska Dorka, Szőke Emma, Zsilinszki Orsolya.
Békés: Holland Regő, Horváth Bence, Kendrella Bence, Metcalfe Rebecca, Molnár Zsolt, Nagy Luca, Oláh Míra, Pásztor Gyula, Szabó Nóra.
Orosháza: Furák-Szabovik Kirill.
