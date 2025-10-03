Ünnepi A.J.K.A. karate tábor Németországban

A továbbképzésre Dahmenben került sor, itt zárult a németországi A.J.K.A-I 25. évfordulójának ünneplése.

A magyar csapat, középen Sensei Sáfár László X.DAN Fotó: BMHSZ

– Huszonöt évvel ezelőtt Sensei Sáfár először látogatott meg minket Németországban, ami jelentős mérföldkő volt – összegezte a tábor történéseit a német szervezet vezetője, Chirstine Münnich. – Senki sem gondolta volna, hogy mi minden fog belőle kinőni. Azóta együtt gyűjtjük az emlékeket, legyen szó Elsterwerdáról, Berlinről, Magyarországról vagy az USA-ról. Köszönjük Sensei Sáfárnak az elmúlt huszonöt évet, az erőfeszítéseit, a bizalmát, a belénk vetett hitét, az izzasztó órákat, a tanulságos beszélgetéseket.