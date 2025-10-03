1 órája
Ünnepi A.J.K.A. karate tábor Németországban
Németországi ünnepi edzőtáborba kapott meghívást a Gyulán élő Sensei Sáfár László X.DAN karate nagymester, az A.J.K.A. (American JKA Karate Association) vezetője, akit magyar tanítványok – Wengerter András, Molnár Albert, Németh Zoltán, Torma György, Farkas András és Baracsi István mesterek – is elkísértek.
A továbbképzésre Dahmenben került sor, itt zárult a németországi A.J.K.A-I 25. évfordulójának ünneplése.
– Huszonöt évvel ezelőtt Sensei Sáfár először látogatott meg minket Németországban, ami jelentős mérföldkő volt – összegezte a tábor történéseit a német szervezet vezetője, Chirstine Münnich. – Senki sem gondolta volna, hogy mi minden fog belőle kinőni. Azóta együtt gyűjtjük az emlékeket, legyen szó Elsterwerdáról, Berlinről, Magyarországról vagy az USA-ról. Köszönjük Sensei Sáfárnak az elmúlt huszonöt évet, az erőfeszítéseit, a bizalmát, a belénk vetett hitét, az izzasztó órákat, a tanulságos beszélgetéseket.
