31 perce
Újra edzésben a testépítő, az Arnold Classicra készül
Amikor Dénes József nem sokkal a Bangkokból való hazaérkezése után bejelentette, hogy befejezi eredményes testépítő pályafutását, sokan kételkedtek, hogy a békéscsabai sportoló döntése nem végleges. Nos, Dénes alig egy hónappal később jelezte, újra elkezdte az edzéseket. Hogy miért?
A thaiföldi Mr. és Mrs. Universe Championship után – ahol a két kategóriát is megnyert – nagyon elfáradt, úgy érezte, hogy már kialudt a láng, ezért bejelentette a visszavonulását.
Időközben azonban több meghívás futott be nagyon komoly nemzetközi versenyekre, ami elgondolkoztatta.
– Részt vehetek 2026-ban az Arnold Classicon, Madridban, amelyen rendszeresen top body builderek vesznek részt és már a legjobb 12 közé is borzasztó nehéz bejutni. Az IFBB Európa-bajnokságán is elindulhatok, amit jövő tavasszal a katalóniai Santa Susannában rendeznek meg. A részvételben az IBFF magyar szövetsége és várhatóan Békéscsaba városa is támogat – mondta a testépítő.