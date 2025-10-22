Újra edzésben a testépítő, az Arnold Classicra készül

A thaiföldi Mr. és Mrs. Universe Championship után – ahol a két kategóriát is megnyert – nagyon elfáradt, úgy érezte, hogy már kialudt a láng, ezért bejelentette a visszavonulását.

Dénes József egy hónap pihenő után folytatja az edzéseket Fotó: Facebook

Időközben azonban több meghívás futott be nagyon komoly nemzetközi versenyekre, ami elgondolkoztatta.

– Részt vehetek 2026-ban az Arnold Classicon, Madridban, amelyen rendszeresen top body builderek vesznek részt és már a legjobb 12 közé is borzasztó nehéz bejutni. Az IFBB Európa-bajnokságán is elindulhatok, amit jövő tavasszal a katalóniai Santa Susannában rendeznek meg. A részvételben az IBFF magyar szövetsége és várhatóan Békéscsaba városa is támogat – mondta a testépítő.