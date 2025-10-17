„Rehabos” meccs előtt a gyulaiak

A Termál FC legutóbb Óbudán szenvedte el őszi második vereségét, ezzel hosszú idő után a csoport éllovas pozícióját is át kellett adnia a Monornak.

A Termál FC csapata biztosan nem számíthat az óbudai mérkőzésen kiállított Czirok Józsefre. Fotó: Szabó Péter/III. Kerületi TVE

Most viszont, amolyan „rehabos” meccs következik: a sereghajtó érkezik Gyulára.

Kötelező jellegű feladat előtt a Termál FC

– Az első félidőben végig kontrolláltuk a meccset, szünet után sem éreztem veszélyesnek az ellenfelet, de a tizenegyest követően kicsúszott a kezünkből az irányítás, az ezt követő ki-ki meccsből pedig nem jöttünk ki jól. Ez is olyan találkozó volt, mint az előző tíz, a bajnokság végén majd kiderül, hogy melyik a jobb csapat. Az előttünk álló hétvégén szeretnénk kiköszörülni a csorbát, és folytatni a jó hazai szereplést, függetlenül attól, hogy a Tiszaföldvár mindenki dolgát képes megnehezíteni. A legfontosabb dolog számunkra a három pont begyűjtése lesz, ebben nem lehet segítségünkre a sérült Máris és az eltiltott Czirok, míg Pintér, Vörös és Szabó Csaba játéka kérdéses – fűzte hozzá a fürdővárosiak vezetőedzője, Ekker Attila.

A tabella tanúsága alapján jóval nehezebb ellenféllel találkozik Előre II., amely egy potenciális éremvárományos vendége lesz Pesterzsébeten. Az ESMTK a harmadik helyen áll, ám két hete a Honvéd fiataljai bizonyították, hogy az alsóházi együttesek számára sem feltétlenül verhetetlen rivális.

Csapatként szeretne megfelelni az Előre II.

– Ellenfelünk nem a várakozásai szerint kezdte a bajnokságot, utána viszont kiegyenesedett és egy hatmeccses győzelmi sorozatot produkált. Szervezett, összeszokott csapat, jó képességű labdarúgókkal, most ellenük kell helytállnunk. Reményeim szerint bizonyítani tudjuk, hogy az élmezőnyhöz tartozó csapatok ellen is tudunk jó eredményt elérni. Néhány hiányzónk biztosan lesz, emiatt kényszerű megoldásokhoz is kell folyamodnunk, de bízom benne, hogy csapatként tudunk helytállni a fővárosban... – fejtette ki a meccsel kapcsolatos várakozását Balog Zsolt, a csabai labdarúgók vezetőedzője.