október 19., vasárnap

Nándor névnap

12°
+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás - NB III.

2 órája

Magabiztos gyulai diadal

Címkék#mérkőzés#Labdarúgó NB III.#Tiszaföldvár#tudósítás#Gyulai Termál FC

Magabiztos hazai győzelemmel kárpótolta közönségét a gyulai labdarúgócsapat amiatt, hogy a legutóbbi fővárosi fiaskó után át kellett adnia vezető helyét a csoport élén. A Termál FC az NB III.-as bajnokság vasárnapi 12. játéknapján a sereghajtó Tiszaföldvár ellen vezette le a feszültséget. Bár a vendégek igyekeztek ellenállni, így is csak a különbség volt kérdéses.

Bakulya Mihály

A Termál FC volt a sereghajtó elleni mérkőzés esélyese, a fürdővároi gárda érvényesítette is a papírformát. 

Termál FC
A kék mezes Termál FC érvényesítette a papírformát, biztosan győzött
Fotó: Kiss Zoltán

Már az első félóra végén góllá érett a Termál FC mezőnyfölénye

A Termál FC csapata meddő mezőnyfölénye a 25. percben érett góllá, amikor Zabari a bal szélről tett forintos labdát Kolarovszki Martin fejére, aki középről a léc alá fejelt a rövid sarokba, 1–0. A folytatást is hazai dominancia jellemezte, de a kapuk nem igazán forogtak veszélyben.
Szünet után fokozta a nyomást a hazai együttes, ennek az eredménye lett a 67. percben egy büntető. A kapus húzta el Constantinescu lábát, amiért tizenegyes járt. A sértett lövését védte a hálóőr, de a kipattanót Zabari bevágta a kapuba, 2–0. A végeredmény a 80. percben alakult ki, amikor Krajcsó védők mögé belöbbölt labdáját Zádori 15 méterről bombázta a hálóba, 3–0.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Jó: Zabari, Szabó P., ill. Bartók, Orovecz.

Ekker Attila: – Jelen helyzetünkben a legfontosabb az volt, hogy győztesen hagyjuk el a pályát, ezt abszolválták a fiúk egy sportszerű ellenféllel szemben.

Gyulai Termál FC–Tiszaföldvár SE 3–0 (1–0)
NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Gyula, 350 néző. Vezette: Virág András Barnabás (Szabó Richárd, Rigó Viktória).
Gyula: Krnács – Göblyös (Kolarovszki Milán), Kolarovszki Martin (Constantinescu), Wéber, Szabó P., Szabó Cs. (Krajcsó), Zabari, Trescsula (Katona), Zádori, Szabó Zs., Lestyán (Zelenyánszki). Vezetőedző: Ekker Attila.
Tiszaföldvár: Bartók – Berta, Murár, Nagy S., Lőrincz, Oravecz, Povázsai, Szabad (Molnár A.), Milencovici (Szécsi), Bánki-Horváth P. (Mikó), Pataki Z. Vezetőedző: Korom Tibor.
Gólszerző: Kolarovszki Martin (25.), Zabari (67.), Zádori (84.). 

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu