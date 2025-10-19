Magabiztos gyulai diadal

A Termál FC volt a sereghajtó elleni mérkőzés esélyese, a fürdővároi gárda érvényesítette is a papírformát.

A kék mezes Termál FC érvényesítette a papírformát, biztosan győzött

Fotó: Kiss Zoltán

Már az első félóra végén góllá érett a Termál FC mezőnyfölénye

A Termál FC csapata meddő mezőnyfölénye a 25. percben érett góllá, amikor Zabari a bal szélről tett forintos labdát Kolarovszki Martin fejére, aki középről a léc alá fejelt a rövid sarokba, 1–0. A folytatást is hazai dominancia jellemezte, de a kapuk nem igazán forogtak veszélyben.

Szünet után fokozta a nyomást a hazai együttes, ennek az eredménye lett a 67. percben egy büntető. A kapus húzta el Constantinescu lábát, amiért tizenegyes járt. A sértett lövését védte a hálóőr, de a kipattanót Zabari bevágta a kapuba, 2–0. A végeredmény a 80. percben alakult ki, amikor Krajcsó védők mögé belöbbölt labdáját Zádori 15 méterről bombázta a hálóba, 3–0.

Jó: Zabari, Szabó P., ill. Bartók, Orovecz.

Ekker Attila: – Jelen helyzetünkben a legfontosabb az volt, hogy győztesen hagyjuk el a pályát, ezt abszolválták a fiúk egy sportszerű ellenféllel szemben.

Gyulai Termál FC–Tiszaföldvár SE 3–0 (1–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Gyula, 350 néző. Vezette: Virág András Barnabás (Szabó Richárd, Rigó Viktória).

Gyula: Krnács – Göblyös (Kolarovszki Milán), Kolarovszki Martin (Constantinescu), Wéber, Szabó P., Szabó Cs. (Krajcsó), Zabari, Trescsula (Katona), Zádori, Szabó Zs., Lestyán (Zelenyánszki). Vezetőedző: Ekker Attila.

Tiszaföldvár: Bartók – Berta, Murár, Nagy S., Lőrincz, Oravecz, Povázsai, Szabad (Molnár A.), Milencovici (Szécsi), Bánki-Horváth P. (Mikó), Pataki Z. Vezetőedző: Korom Tibor.

Gólszerző: Kolarovszki Martin (25.), Zabari (67.), Zádori (84.).