A kapufák is a Monorral voltak a rangadón

A Termál FC számára nem igazán kezdődött jól a rangadó. A 12. percben egy bal oldali hosszú bedobást középre fejeltek ki a védők, Markó pedig 16 méterről kapásból lőtte léc alá a labdát, 1–0.

A Termál FC labdarúgói nagyon felszívták magukat a rangadóra, de ez sem hozta meg a sikert. Fotó: Kiss Zoltán

A gólt követően jobbára a mezőnyben küzdöttek a csapatok, a vendégek Vörös felső léces lövésénél közel jártak az egyenlítéshez. Ami nem sikerült nekik, az összejött a házigazdáknak, akik a 28. percben labdaszerzés után vezethettek gyors ellenakciót, Szlovák lépett ki a jobb szélen, lövő helyzetet teremtett magának és látványos átlövéssel be is vette a gyulaiak kapuját, 2–0.

Szünet után többet támadott a Termál FC, a hazai együttes húzta az időt és tördelte a játékot. A 65. percben ismét mellette állt a szerencse Constantinescu kapufájánál. Öt minutával később már nem kerülhette el a gólt: Pintér beívelését Wéber a hosszú saroknál térdelte a kapuba, 2–1. A folytatásban még nagyon elánnal támadott a vendégcsapat, Zádori pontot érő fejese azonban centikkel célt tévesztett, és a hazaiak végül megőrizték a számukra kedvező eredményt a rangadón.

Jó: Pirgi, Juhász, Markó, Szlovák, ill. Czirok, Göblyös, Pintér.

Ekker Attila: – Jól kezdtük a mérkőzést, de egy bombagól, illetve Máris kiválása okozott némi zavart a játékunkban, ezt a félidő második felében kihasználta a Monor. Szünet után a házigazdák időhúzással és a játék tördelésével próbálták tartani az eredményt, mi pedig sajnos csak egyszer tudtuk betalálni, bár adva voltak a lehetőségeink a fordításhoz is. Dolgoznunk kell rajta, hogy idegenben is eredményesek tudjunk lenni a rangadókon.

Monor SE–Gyulai Termál FC 2–1 (2–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Monor, 300 néző. Vezette: Bana Gergely (Perák András, Berkes Keve Boldizsár).

Monor: Pirgi (Tóth B., 49.) – Markó, Juhász, Bedővári, Agóts, Puskás, Farkas, Kalocsány, Szlovák (Borsos), Bálint, Hulicsár (Takács). Vezetőedző: Halgas István.

Gyula: Krnács – Göblyös, Wéber, Zelenyánszki (Szabó Zs.), Máris (Czirok), Vörös, Zabari, Trescsula (Pintér), Zádori, Constantinescu (Kolarovszki Milán), Lestyán. Vezetőedző: Ekker Attila.

Gólszerző: Markó (11.), Szlovák (28.), ill. Wéber (70.).