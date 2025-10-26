október 26., vasárnap

Labdarúgás - NB III.

37 perce

A kapufák is a Monorral voltak a rangadón

Címkék#mérkőzés#Labdarúgó NB III.#MONORI SE#tudósítás#Gyulai Termál FC

A harmadik idegenbeli rangadóját is 2–1-re veszítette el a gyulai labdarúgócsapat az NB III.-as bajnokság vasárnapi játéknapján. A Dél-keleti csoport topmeccsének első felében a Monor két szép átlövéssel szerzett előnyt, amit a Termál FC nem tudott ledolgozni, bár a helyzetei adva voltak. Sikerükkel a hazaiak visszavették a vezető pozíciót a tabellán.

Bakulya Mihály

A Termál FC számára nem igazán kezdődött jól a rangadó. A 12. percben egy bal oldali hosszú bedobást középre fejeltek ki a védők, Markó pedig 16 méterről kapásból lőtte léc alá a labdát, 1–0. 

Termál FC; labdarúgás; rangadó
A Termál FC labdarúgói nagyon felszívták magukat a rangadóra, de ez sem hozta meg a sikert. Fotó: Kiss Zoltán

A gólt követően jobbára a mezőnyben küzdöttek a csapatok, a vendégek Vörös felső léces lövésénél közel jártak az egyenlítéshez. Ami nem sikerült nekik, az összejött a házigazdáknak, akik a 28. percben labdaszerzés után vezethettek gyors ellenakciót, Szlovák lépett ki a jobb szélen, lövő helyzetet teremtett magának és látványos átlövéssel be is vette a gyulaiak kapuját, 2–0.
Szünet után többet támadott a Termál FC, a hazai együttes húzta az időt és tördelte a játékot. A 65. percben ismét mellette állt a szerencse Constantinescu kapufájánál. Öt minutával később már nem kerülhette el a gólt: Pintér beívelését Wéber a hosszú saroknál térdelte a kapuba, 2–1. A folytatásban még nagyon elánnal támadott a vendégcsapat, Zádori pontot érő fejese azonban centikkel célt tévesztett, és a hazaiak végül megőrizték a számukra kedvező eredményt a rangadón.

Jó: Pirgi, Juhász, Markó, Szlovák, ill. Czirok, Göblyös, Pintér.

Ekker Attila: – Jól kezdtük a mérkőzést, de egy bombagól, illetve Máris kiválása okozott némi zavart a játékunkban, ezt a félidő második felében kihasználta a Monor. Szünet után a házigazdák időhúzással és a játék tördelésével próbálták tartani az eredményt, mi pedig sajnos csak egyszer tudtuk betalálni, bár adva voltak a lehetőségeink a fordításhoz is. Dolgoznunk kell rajta, hogy idegenben is eredményesek tudjunk lenni a rangadókon.

Monor SE–Gyulai Termál FC 2–1 (2–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Monor, 300 néző. Vezette: Bana Gergely (Perák András, Berkes Keve Boldizsár).
Monor: Pirgi (Tóth B., 49.) – Markó, Juhász, Bedővári, Agóts, Puskás, Farkas, Kalocsány, Szlovák (Borsos), Bálint, Hulicsár (Takács). Vezetőedző: Halgas István.
Gyula: Krnács – Göblyös, Wéber, Zelenyánszki (Szabó Zs.), Máris (Czirok), Vörös, Zabari, Trescsula (Pintér), Zádori, Constantinescu (Kolarovszki Milán), Lestyán. Vezetőedző: Ekker Attila.
Gólszerző: Markó (11.), Szlovák (28.), ill. Wéber (70.).

További eredmények: Szeged II.–Dunaharaszti 1–2, Dabas–Martfű 1–3, Csepel–Szegedi VSE 0–1, Tiszaföldvár–Bp. Honvéd II. 2–2, III. Kerületi TVE–BKV Előre 3–2, Hódmezővásárhely–Erzsébeti SMTK 0–3.

 

