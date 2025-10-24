Csúcsrangadóra készül a Termál FC

A Termál FC alakulatának a sereghajtó ellen sikerült feledtetni az Óbudán elszenvedett őszi második fiaskóját.

A Termál FC és az Előre II. csapatára is rangadó vár a maga nemében. Fotó: Kiss Zoltán

Az igazi nagy dobás azonban egy vasárnapi diadal lenne, tekintettel arra, hogy az első számú rivális vár a fürdővárosi együttesre. A Monor csak egy hetet töltött a csoport élén, a Szegedi VSE ugyanis gondoskodott róla, hogy a gyulaiak visszakerülhessenek oda.

Termál FC: legjobb erőbedobással a három pontért

– A bajnokság ezen időszakában már nagyjából levonható, ki hol fogja zárni az évet, noha minden időszaknak lehet domináns csapata. Mi igyekszünk minél egyenletesebb teljesítményt nyújtani, ez megtérül az idény végére. Viszont fontos lenne végre nem csak dominálni egy rangadón, hanem meg is nyerni azt. Erre most esélyünk nyílik, de nagyon precíznek és pontosnak kell lennünk, akkor eredményesen zárhatjuk a mérkőzést. Hivatkozhatnék sok hátráltató tényezőre, de nem teszem, a legjobb erőbedobással fogunk küzdeni a három pontért, hogy végre idegenben is tudjunk nyerni egy rangadót. Lesznek hiányzóink, akik helyébe megfelelő képességű játékosaink vannak, igyekszünk a legjobb tudásunk szerint pótolni őket – mondta el a Termál FC vezetőedzője, Ekker Attila.

Az Előre II. egy bravúros pesterzsébeti pontszerzéssel felvértezve várja az angyalföldi tartalékcsapatot, amely pillanatnyilag 9 ponttal és 7 helyezéssel tart előrébb. A piros-kékek idén is éremért harcolhatnak, a lilák újoncként szerényebb terveket dédelgetnek, ettől persze még ezúttal is boríthatják a papírformát.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Előre II.: megőrizni a múlt heti mentalitást

– A tabella tanúsága szerint a legeredményesebb második csapattal fogunk megküzdeni. Szeretnénk jó mérkőzést játszani és itthon tartani a három pontot, ezzel pedig továbbra is beleszólni a dobogóért csatázók versengésébe. Ennek érdekében ugyanaz az akarat és mentalitás kell, ami Pesterzsébeten jellemezte a csapatot, de minőségi helyzetkihasználással kell társulnia. Fontos lenne számunkra, hogy maradjon meg a múlt heti meccskeretünk, de vélhetően lesz benne változás, hiszen Borszéki a szerdai edzésen megsérült, így a játéka erősen kérdéses. A többiek egészségesek, eltiltottunk sincs, bizakodva tekintek a vasárnapi találkozó elé – nyilatkozta Balog Zsolt, az Előre II. labdarúgóinak vezetőedzője.