Labdarúgás - NB III.

1 órája

A Kerületet lendületbe hozta az ajándék büntető

Két héttel a pesterzsébeti vereség után, másodszor is a fővárosban maradt pont nélkül az NB III.-as gyulai labdarúgócsapat. A Termál FC alakulatát Óbudára várták a vasárnapi 11. fordulóban, ahol az első félidőben még vezetett, szünet után azonban a házigazdák fordítani tudtak. Mivel a Monor hazai pályán magabiztosan nyert, a listavezető pozíciót is átvette a fürdővárosiaktól.

Bakulya Mihály

A Termál FC kezdettől fogva többet birtokolta a labdát, irányította is a játékot, azonban komoly helyzetet nem tudott kialakítani, mert az óbudaiak fegyelmezetten védték le a térfelüket, és nem igazán hagytak szabad területet. 

Termál FC; Vásárhely; labdarúgás
A Termál FC nem tudta megismételni az előző héten a Vásárhely ellen mutatott termékeny formáját. Fotó: Fejes Loretta

A jég a 42. percben tört meg, amikor már Czirok előtt megnyílt a lehetőség a gólszerzésre, de itt még szögletre mentettek a hazaiak. A sarokrúgást kifejelték a védők, a labda Trescsula elé került, aki 18 méterről lőtt a kapu bal oldalába, a kapufa mellé, 0–1.

A szünetről is a látogatók jöttek vissza aktívabban, ám ahogy telt az idő, úgy lett egyre kockázat vállalóbb a Kerület. Az egyenlítéséhez azonban egy színészi teljesítmény is kellett. A 74. percben egy szögletnél Bekker és Constantinescu együtt ugrott fel fejelni, a hazai csapat játékosa a füvön maradt, a játékvezető pedig könnyű síppal büntetőt ítélt, amit Bencze értékesített, 1–1. Ettől vérszemet kaptak az addig csak asszisztáló óbudaiak és a 82. percben Bencze 16 méteres átlövésével a vezetést is megszerezték, a labda a hosszú kapufáról vágódott a hálóba, 2–1. A hosszabbításban már csak Czirok kiállítása jelentett eseményt, aki nyújtott lábbal rácsúszott ellenfelére.

Jó: Bekker, Wirth, Bencze, ill. Lestyán.

Ekker Attila: – A vereségnél is fájóbb, hogy az ellenfél a meccs jelentős részében semmilyen veszélyt nem jelentett a kapunkra. A második félidőben nem csak a mi kezünkből csúszott ki a mérkőzés. Rosszul reagáltuk le a véleményes tizenegyest. Ilyen szituációkkal pedig sajnos a jövőben is kalkulálnunk kell, a tévedés mindenki részéről benne van. A bajnokság megnyeréséhez ezeket a helyzeteket is sokkal jobban kell kezelnünk, nem szabad, hogy kizökkentsen minket a játékból.

III. Kerületi TVE–Gyulai Termál FC 2–1 (0–1)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Budapest, 200 néző. Vezette: Maml Zoltán (Sztányi Tibor, Kondákor Trisztán).

III. Kerület: Hajagos – Szabó M. (Hegyi), Polónyi (Borsay), Erdei, Pálvölgyi, Padla, Lencsés, Tímári, Wirth (Fodor), Bencze, Bekker. Vezetőedző: Györök Tamás.

Gyula: Kertész – Göblyös, Szabó P., Szabó Cs. (Zelenyánszki), Zabari, Trescsula, Czirok, Zádori, Krajcsó, Szabó Zs. (Constantinescu), Lestyán. Vezetőedző: Ekker Attila.

Gólszerző: Bencze (74. – 11-esből, 82.), ill. Trescsula (42.). Kiállítva: Czirok (91.).

 

 

